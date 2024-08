Truco simple para desestresarte en menos de 5 minutos

Dorsey Standish, MS, ingeniera mecánica, neurocientífica, experta en bienestar y directora ejecutiva de Mastermind Meditated, le dice al sitio especializado Eat This, Not That, que "el estrés crónico daña sistemas clave de nuestro cuerpo y puede provocar enfermedades crónicas graves, problemas de salud mental y afectar negativamente la longevidad”.