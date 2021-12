Siga esta dieta si tiene síndrome del intestino irritable

De acuerdo con el comunicado de prensa, los investigadores señalan que:

"Los genes bacterianos involucrados en el metabolismo de aminoácidos y carbohidratos ya no se sobreexpresaban" en sujetos con síndrome de intestino irritable debido a la dieta baja en FODMAP.

Los síntomas mejoraron en 3 de cada 4 sujetos, indica el sitio especializado Eat This, Not That!

Alimentos para síndrome de intestino irritable

Según MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, estos son los alimentos bajos en FODMAP que debería incluir en su dieta para colon irritable:

Verduras: pimientos, zanahorias, apio, cebollín, pepino, berenjena, judías verdes, col rizada, lechuga, patatas, calabaza, rábanos, espinacas, tomates, calabaza de invierno, batatas, calabacín.

Frutas: arándanos, toronja, kiwi, limones, limas, papaya, maracuyá, frambuesas, fresas.

Carnes: carne cocida simple (ternera, pollo, cordero, cerdo, pavo), pescados y mariscos frescos.

Lácteos y huevos: leche de almendras, huevos, quesos duros añejos, leche de anacardo, leche sin lactosa, yogur sin lactosa, leche de arroz.

Frutos secos: mantequilla de almendras, nueces de macadamia, maní, semillas, nueces.

Cereales: pan, pasta, cereales, pasteles, harinas y de maíz, papa, arroz, avena, quinua o espelta.

Bebidas: café, refresco de dieta, tés (distintos de chía, manzanilla, diente de león, hinojo y oolong)

Sin embargo, según especialistas:

Aquellos con colon irritable que intentan seguir una dieta baja en FODMAP deben trabajar con un dietista para seguir la forma prescrita de eliminar y reintroducir las fuentes de alimentos una a la vez para encontrar qué alimentos causan síntomas.

¿Qué causa el síndrome del intestino irritable?

Según la prestigiosa Clínica Mayo, los factores que asociados con el síndrome del intestino irritable son los siguientes:

Contracciones musculares en el intestino

Anomalías en los nervios del sistema digestivo

Infección grave por bacterias o virus.

Estrés a temprana edad

Cambios en los microbios intestinales

¿Cómo saber si tengo colon irritable?

Si bien, los síntomas del síndrome del intestino irritable varían, los más comunes incluyen: