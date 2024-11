Reduce tu colesterol y glucosa con este alimento ancestral y barato

Pero, ¿Qué dice la ciencia sobre el consumo de ajo para bajar el colesterol y el azúcar? Aquí los resultados de un estudio reciente publicado en Nutrients.

¿Cómo reducir el colesterol y el azúcar?

En el nuevo estudio, los investigadores querían profundiza en el efecto del ajo sobre el metabolismo de la glucosa y los lípidos en humanos.

"El objetivo de este estudio fue investigar los efectos del ajo sobre los niveles de lípidos en sangre y los niveles de glucosa en humanos a través de una revisión sistemática y un metanálisis", escribieron.

Para ello, hicieron una búsqueda en cuatro prestigiosas bases de datos hasta febrero de 2024.

Mediante un análisis, los investigadores evaluaron el impacto del ajo y sus suplementos sobre la glucemia en ayunas, la hemoglobina glucosilada, el colesterol total, el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y los triglicéridos.

Se demostró que, el consumo de ajo es eficaz para reducir la resistencia a la insulina, mejorar la regulación de los lípidos y reducir el colesterol LDL, también conocido como colesterol malo.

"Encontramos que la intervención con ajo fue efectiva para controlar la glucemia en ayunas, hemoglobina glucosilada, colesterol total, y colesterol LDL. Además, también aumentó el nivel de colesterol HDL en humanos", indica el estudio.

No así con los niveles de triglicéridos. "No obstante, la intervención con ajo no produjo un impacto sustancial en los niveles de triglicéridos", agregan.

Tomando en cuenta los resultados, los investigadores concluyeron: "La intervención con ajo es beneficiosa para controlar la glucosa en sangre y los lípidos en sangre en humanos".

Alimento: ¿Qué beneficios tiene el ajo?

Además de ayudar a mantener bajo control los niveles de colesterol y azúcar en sangre, el ajo puede proporcionar otros beneficios a la salud:

Ayuda a prevenir varios tipos de cáncer

Contribuye a mejorar la salud del corazón

Protege contra el resfriado común

Previene la osteoartritis de cadera

Puede ayudar a aliviar el dolor crónico

Ayuda a bajar la presión arterial

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares

