¿Quieres tener más colágeno? Esta es la vitamina que necesitas

Probablemente, esta también sea la razón por la que la vitamina C ayuda a mantener huesos, cartílagos y dientes fuertes.

"La vitamina C juega un papel integral. Sin ella, el cuerpo no puede convertir la lisina y la prolina en los aminoácidos que forman el colágeno. La vitamina C es un potente antioxidante. También protege la piel de los contaminantes y los rayos UV que descomponen el colágeno", explica por otra parte la Clínica Gaztambide en su sitio web.

¿Qué pasa si tomo vitamina C?

Además de ayudar a producir colágeno en el cuerpo, la vitamina C tiene muchos otros beneficios para la salud, incluidos:

Fortalece el sistema inmunitario

Es bien conocido que, la vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunitario y aumenta las defensas del cuerpo para combatir enfermedades.

Mejora la salud ocular

La vitamina C ayuda a prevenir algunos problemas en los ojos, como la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) y cataratas, según estudios.

Ayuda a prevenir el cáncer

Hay algunas pruebas de que una dieta rica en vitamina C puede ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, como el cáncer de colon.

Mejora la salud del corazón

La vitamina C además puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular, proteger las arterias y reducir las probabilidades de padecer insuficiencia cardíaca, según estudio.

¿Qué alimento contiene más vitamina C?

La vitamina C es fácil de consumir a través de la dieta porque muchas frutas y verduras la contienen. Aquí hay algunos alimentos que son ricos en vitamina C:

Naranjas

Tomate

Pomelos

Brócoli

Limones

Coliflor

Limas

Coles de Bruselas

Fresas

Frambuesas

Arándanos

Kiwi

Espinacas

Verduras de hoja verde

Mango

Papaya

Pimientos rojos y verdes

Piña

Batatas

Melón

Calabaza

Sandía

