Pocos conocen este remedio casero para ahuyentar cucarachas

Acabar con las cucarachas puede ser una de las tareas más difíciles, sinceramente. Y es que, las cucarachas son insectos muy resistentes y con gran capacidad de reproducción. Esto facilita las cosas para que se conviertan en una plaga, sobre todo, en verano. Pero, ¿Qué hacer para eliminar las cucarachas de mi casa? ¿Qué es lo que más odian las cucarachas? ¿Qué ahuyenta a las cucarachas? Aquí hay un remedio casero para las cucarachas del que quizá nunca has escuchado hablar. Y no, no es el truco del bicarbonato de sodio.