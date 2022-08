Estas 5 cosas hacen que tu cerebro envejezca más rápido

Hay más. El estudio también mostró que cuando se diagnostica la diabetes de tipo 2, puede haber ya un daño estructural importante en el cerebro, reseña Europa Press.

Bebidas azucaradas

Un estudio de 2019 publicado en la revista Alzheimer's & Dementia encontró que, el consumo de bebidas endulzadas con azúcar, como las gaseosas, se asoció con señales significativas de envejecimiento del cerebro.

Esto incluye la pérdida de volumen cerebral y retraso en la memoria.

En el estudio participaron más de 4.000 adultos mayores de 30 años, del Framingham Heart Study, y esto fue lo que hallaron según Eat This, Not That:

Beber 1-2 bebidas azucaradas al día se asoció con 1,6 años de envejecimiento cerebral en términos de volumen cerebral total perdido y 5,8 años de envejecimiento cerebral en términos de memoria lógica retardada en el recuerdo. Beber 1-2 bebidas azucaradas al día se asoció con 1,6 años de envejecimiento cerebral en términos de volumen cerebral total perdido y 5,8 años de envejecimiento cerebral en términos de memoria lógica retardada en el recuerdo.

Otros estudios han sugerido que consumir refrescos endulzados artificialmente en exceso, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y demencia.

Depresión

Los trastornos del estado de ánimo tampoco ayudan al cerebro, entre ellos, la depresión.

La depresión es un desorden emocional muy común en personas mayores y es producida por un desequilibrio en los neurotransmisores, que son las moléculas que usan las neuronas para comunicarse, dice la BBC.

Y detalla:

Este desajuste podría traducirse en un mal funcionamiento del cerebro a largo plazo, lo que aceleraría el envejecimiento cerebral. Este desajuste podría traducirse en un mal funcionamiento del cerebro a largo plazo, lo que aceleraría el envejecimiento cerebral.

Alimentos ultraprocesados

Seguir una dieta poco saludable también se relaciona con el deterioro de la memoria y otros marcadores de disminución de la función cognitiva del envejecimiento del cerebro.

Sobre todo, cuando se trata de alimentos ultraprocesados.

Un estudio, presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, lo demuestra.

Los investigadores encontraron que, los participantes que comieron la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, tuvieron una disminución en la función ejecutiva y el rendimiento de la memoria.

Por eso, evite papas fritas y pretzels, helados, galletas, bocadillos envasados y más.

Fumar

Si es de los que fuma a diario, piénselo dos veces. Fumar diariamente también es un factor que envejece el cerebro más rápido.

Una investigación publicada en la revista 'Scientific Reports', así lo indica.

Según Europa Press, los investigadores usaron métodos de aprendizaje automático y resonancia magnética para identificar la edad cerebral relativa en 17.308 individuos de 45 a 81 años.

La edad cerebral relativa es la edad cerebral de un individuo basada en mediciones de resonancia magnética, en comparación con la edad cerebral promedio de sus pares.

Los autores encontraron que en 11.651 individuos, los que fumaban la mayoría o todos los días, tenían una edad cerebral relativa más alta que aquellos que fumaban con menos frecuencia o no fumaban. Los autores encontraron que en 11.651 individuos, los que fumaban la mayoría o todos los días, tenían una edad cerebral relativa más alta que aquellos que fumaban con menos frecuencia o no fumaban.

