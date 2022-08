Polémica técnica propone mejorar la memoria con electroshock

Quienes tenían más problemas de memoria al comienzo del estudio mostraron los mayores beneficios un mes después del tratamiento, dijeron los investigadores.

Esto significa que la estimulación eléctrica del cerebro podría ayudar a los pacientes con un deterioro más grave, como los que padecen la enfermedad de Alzheimer, señaló Reinhart.

Las críticas

El profesor Masud Husain de la Universidad de Oxford, externo al estudio, advirtió a The Guardian que “los efectos sobre la memoria fueron del orden de recordar tres o cuatro palabras más de una lista de 20”. No obstante, agregó, “esta mejora en la capacidad de memoria fue detectable un mes después de la estimulación, lo cual es bastante notable”.

Por otro lado, la doctora Susan Kohlhaas, directora de investigación de Alzheimer's Research UK, Reino Unido, opinó en diálogo con el mismo medio: "Este es un pequeño estudio en etapa inicial que mostró algunos beneficios de memoria para las personas mayores que recibieron un tipo de estimulación cerebral no invasiva que involucra equipos y procedimientos muy específicos”.

Con todo, aclaró que “es importante tener en cuenta que estos participantes no tenían problemas de memoria, y esta investigación no nos dice nada sobre el potencial para retrasar el deterioro cognitivo causado por enfermedades como el Alzheimer. Muchas personas experimentan cambios en sus habilidades de memoria a medida que envejecen y no es necesariamente un signo de demencia. Cualquiera que tenga inquietudes sobre su memoria debe hablar con su médico de cabecera”.

La profesora Tara Spires-Jones, del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido en la Universidad de Edimburgo, aseveró que el trabajo “es prometedor y muestra cuán increíblemente flexible y adaptable es el cerebro. Sin embargo, a los participantes se les dieron tareas de lista de palabras realmente específicas, que podrían no ser tan representativas de las actividades cotidianas”.

