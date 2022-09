El té que reduce la inflamación y ayuda a vivir más tiempo

En los cuestionarios se le preguntaba qué cantidad de té consumían.

El 85% de los involucrados dijeron que bebían té y el 89% bebía té negro. La mayoría bebía de dos a cinco tazas al día.

Los investigadores hicieron un seguimiento por aproximadamente 11 años y hallaron que 29.783 de los participantes habían fallecido, dice Eat This, Not That.

También encontraron que:

"Aquellos que habían estado bebiendo más de dos tazas de té negro al día experimentaron un menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular".

"El riesgo de mortalidad por todas las causas se redujo en alrededor del 12 % cuando estaban bebiendo tres tazas de té negro todos los días".

Si bien, se necesita más investigación, se cree que el té negro puede reducir el riesgo de mortalidad y ayudar a vivir más tiempo.

Té antioxidante: ¿Cómo combatir la inflamación?

Se cree que este efecto del té negro, se debe a sus propiedades antiinflamatorias.

Y es que, numerosos estudios han indicado que la inflamación es un factor principal que puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como obesidad o diabetes.

Y el té negro es una infusión rica en antioxidantes, como los polifenoles, que proporcionan una gran cantidad de beneficios para la salud.

Los grupos de polifenoles, incluidas las catequinas, las teaflavinas y las tearubiginas, son las principales fuentes de antioxidantes en el té negro.

"Su consumo puede ayudar a eliminar los radicales libres y disminuir el daño celular en el cuerpo. En última instancia, esto puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas", indica Healthline.

Infusión: ¿Para qué sirve el té negro?

He aquí otros posibles beneficios del té negro, según la ciencia:

Puede mejorar la salud intestinal

Puede mejorar la salud cardiovascular

Ayuda a reducir la presión arterial

Ayuda a reducir el riesgo de derrame cerebral

Ayuda a los pacientes con osteoporosis

Reduce riesgo de padecer Parkinson

Puede mejorar la concentración

Ayuda a reducir el riesgo de cáncer

¿Quién no debe tomar té negro?

Antes de tomar té negro, hay que tener precauciones especiales en caso de embarazo, lactancia, niños, trastorno de ansiedad, diarrea, glaucoma, anemia, alteraciones en la coagulación y problemas cardíacos.

De todos modos, lo recomendable es consultar antes con el médico.

Además, beber grandes cantidades de té negro puede causar efectos secundarios debido al contenido de cafeína. Los efectos secundarios incluyen dolor de cabeza y latidos cardíacos irregulares.

