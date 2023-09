El superalimento barato que experto en longevidad recomienda

Según Dan Buettner, autor de libros como 'Las zonas azules: lecciones para vivir más tiempo de las personas que han vivido más tiempo', las personas que habitualmente viven hasta los 100 años en las Zonas Azules consumen frijoles a diario.

Por eso, según el medio Business Insider, este destacado investigador de las Zonas Azules recomienda comer al menos media taza de frijoles todos los días. Incluso, cree que los frijoles son más que un alimento.

"Creo que el único superalimento que existe en el mundo son los frijoles", dijo Buettner a Hilary Brueck de Insider.

Beneficios de los frijoles

Más allá de ayudar a combatir el envejecimiento, los frijoles y las legumbres son muy importante para la dieta.

Estos alimentos son ricos en antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y a combatir enfermedades. También son conocidos por su alto contenido de fibra y otros nutrientes que benefician el aparato digestivo.

"Pueden incluso ayudar a prevenir los cánceres digestivos", indica MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Aunado a esto, numerosos estudios sugieren que los frijoles ayudan a reducir los niveles de colesterol, presión arterial y azúcar en sangre. También tienen efecto saciante, lo que puede contribuir a la pérdida de peso.

Pero si esto aún le parece poco, Bonnie Taub-Dix, dietista registrada y autora de "Read It Before You Eat It - Taking You from Label to Table", dijo a Insider que los frijoles son un alimento barato, fácil de preparar y con mucho potencial nutricional.

"Los frijoles son el alimento más subestimado en el supermercado (...) En mi casa siempre hay una variedad de frijoles porque si no se me ocurre algo que preparar para la cena, puedo preparar un plato de frijoles y saber que tiene proteínas, fibra y carbohidratos. No hay muchos otros alimentos como eso.", indicó la experta.

Los frijoles son ricos en vitaminas del grupo B, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc.

Secreto para vivir muchos años

Ahora bien, no hay un secreto único para tener una vida más longeva, pero la ciencia ha comprobado que varias cosas pueden ayudar, como:

Seguir una alimentación variada y saludable

Realizar actividad física de manera frecuente

Evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas

Trabajar pensamientos positivos

Dormir bien y lo suficiente

Mantener controlado el estrés

Mantenerse bien hidratado

