El alimento secreto para ganar músculo, rico en magnesio y en antioxidantes

"Para que se construyan proteínas y se produzca el crecimiento muscular, se debe disponer de 20 aminoácidos específicos, en tres categorías: esenciales (porque el cuerpo no los produce de forma natural, por lo que deben obtenerse de los alimentos); no esenciales (porque el cuerpo puede producirlos); y condicional (no imprescindible a menos que estemos enfermos)".

Y el mijo es un alimento de "alto valor en aminoácidos".

El mijo contiene varios aminoácidos esenciales para los músculos, como la metionina que, contribuye al metabolismo y la desintoxicación del cuerpo.

Antioxidantes y magnesio

Aunado al beneficio muscular del mijo, este pequeño alimento es rico en antioxidantes.

"El mijo es rico en compuestos fenólicos, especialmente ácido ferúlico y catequinas. Estas moléculas actúan como antioxidantes para proteger su cuerpo del estrés oxidativo dañino", detalla Healthline.

Este grano también es una gran fuente de magnesio. Se calcula que una taza de mijo cocido puede proporcionar 19% del requerimiento diario de magnesio.

Además de todo esto, el mijo está lleno de fibra, fósforo, hierro y folato, lo que lo hace un alimento de gran valor nutricional.

¿Cómo activar el mijo?

Hay diferentes maneras de preparar el mijo, aunque por lo general se recomienda dejar el grano en remojo y cocinarlo por varios minutos.

¿Todavía se pregunta cómo hacerlo? Aquí están las instrucciones del sitio especializado Cuerpomente para cocinar mijo:

Como el grano es muy pequeño, antes de cocerlo, es preciso lavarlo y escurrirlo bien.

Luego se tuesta ligeramente en una sartén, para inmediatamente después cocerlo en agua caliente, esperar a que hierva.

Dejarlo a fuego suave unos 20 minutos o hasta que adquiera una textura esponjosa.

Una vez cocinado, desaparece por completo el ligero deje amargo que desprende.

¿Cómo comer mijo para ganar músculo?

El mijo es un alimento muy versátil. Una buena idea es usarlo como, por ejemplo, la quinua, otro tesoro de la naturaleza.

"Úselo como lo haría con la quinua: en ensaladas, guarniciones y tazones de desayuno", recomiendan en Eat This, Not That.

También dicen que, la quinua y el mijo se pueden intercambiar, y que, si tiene suerte, es posible que pueda encontrar pan de mijo, lo cual podría ser fabuloso para combinar con otros alimentos nutritivos y que ayuden a ganar masa muscular.

--------

Seguí leyendo en Urgente24

Si comes esta fruta tendrás mejor presión arterial, según estudio

¿Cómo te dice tu cuerpo que estás sufriendo agotamiento?

¿Cuál vitamina falta cuando hay pérdida de masa muscular por la edad?

6 alimentos cotidianos que los cardiólogos quieren que sí o sí evites

Estudio con 14 mil personas revela la dieta definitiva para la memoria