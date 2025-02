Cómo prevenir la migraña y disfrutar de las vacaciones

Para quienes sufren migraña crónica, la situación puede ser aún más complicada, ya que esta forma severa de la enfermedad implica episodios frecuentes y debilitantes que afectan la calidad de vida.

Migraña crónica: un desafío complejo y fluctuante

Entre las formas más severas de esta enfermedad se encuentra la migraña crónica, caracterizada por:

Dolor de cabeza 15 o más días al mes , con episodios que duran más de 4 horas.

, con episodios que duran más de 4 horas. Persistencia mayor a los tres meses, con dolor intenso, a menudo pulsátil.

Síntomas asociados como náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al ruido.

A nivel global, se estima que el 2% de la población padece migraña crónica, una condición que no solo afecta la salud física, sino también la emocional y social de quienes la sufren.

Más del 70% de los pacientes experimentan fluctuaciones significativas en la frecuencia de los episodios, mientras que el 56.6% presenta depresión y el 48.4% trastornos de ansiedad.

En ese sentido, este es el impacto en la calidad de vida:

Disminución del disfrute: El 86% de las personas con migraña crónica reportan una reducción significativa en su participación en actividades sociales y familiares.

Ausencias en celebraciones: Muchas veces, los episodios intensos llevan a perder eventos importantes.

Estrés acumulado: La preocupación por sufrir un ataque puede afectar la relajación y disfrute, incluso en días sin migraña.

Riesgo de abuso de medicamentos: La falta de un tratamiento adecuado puede llevar a un uso excesivo de medicación, empeorando el cuadro clínico.

“El tratamiento de la migraña crónica va más allá del alivio de los síntomas; se trata de abordar integralmente una condición compleja que impacta no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y social de los pacientes. La educación y la prevención son herramientas fundamentales para reducir los episodios y mejorar la calidad de vida”, explica el Dr. Guillermo Maligne, (MN 107180), médico psiquiatra y Senior Director Medical Affairs de Teva LATAM.

yoga

Prevención y manejo integral: la clave para mejorar la calidad de vida

La buena noticia es que, con un enfoque adecuado, es posible controlar la migraña crónica y vivir plenamente. Algunas estrategias incluyen:

Estilo de vida saludable: Mantener un diario de migrañas, realizar actividad física regular y adoptar técnicas de manejo del estrés como meditación y yoga.

Tratamiento especializado: Combinación de terapias farmacológicas y no farmacológicas, como acupuntura y terapia cognitivo-conductual.

Educación continua: Conocer los desencadenantes y cómo evitarlos es crucial para prevenir episodios.

Un llamado al bienestar

Las vacaciones no tienen que ser una época de preocupación para quienes viven con migraña. Adoptar un enfoque preventivo y buscar el apoyo adecuado puede marcar la diferencia, permitiendo disfrutar de momentos únicos con los seres queridos.

Consultar a profesionales, priorizar el autocuidado y adoptar medidas preventivas son pasos esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad.

Para inspirar a otros, Silvina Seiguer, paciente con migraña, comparte su experiencia sobre cómo enfrentó la enfermedad y recuperó el disfrute de su vida cotidiana: “Para la gente que está en una situación como la mía, no dejen de pensar que existen formas de vivir mejor. A los que están perdidos como yo anteriormente, hay que buscar caminos, buscar la forma de encontrar soluciones a las cosas".

"Hoy me siento espectacular. De vivir todos los días con dolor de cabeza, a no tener episodios. Me siento bien, radiante, con energía y no siento la frustración de no poder disfrutar en familia. Dejé de estar pendiente del dolor de cabeza, era algo que a mi me preocupaba. Eso me hace sentir tranquila y mucho más relajada”.

Fuente: Laboratorio Teva / Paradigma PEL Comunicación

