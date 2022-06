Agostina Bisio, más allá del descenso de peso: ¡Persistir!

Contó su pasado y su logro. Muchas mujeres se interesaron. Se sintieron identificadas. Y ella, ahora toda una influencer, no las dejó solas.

Así nació Proyecto Sirenas, pero quien mejor que la misma Agos, que cuente sobre su historia de vida, su descenso de peso, su experiencia como Sirena, su vulnerabilidad, su resiliencia, su fortaleza. En definitiva, de su éxito.

Urgente24 habló en exclusiva con Agos y esto fue lo que nos reveló con la calidez que la caracteriza. Y mucho aprendimos de ella.

¿Quién es Agos?

Soy una mujer de 35 años que vive con su marido que conoció desde la mitad de su vida, desde que era muy chiquita, con 3 perros que son mi vida, son mis hijos. Y que hace lo que ama.

Antes de Proyecto Sirenas, ¿A qué te dedicabas?

De profesión, soy diseñadora de indumentaria y técnica creativa publicitaria. Estudié ambas carreras. Me dedicaba a hacer vestidos de fiestas. Tenía un local en el barrio de Palermo.

En la página web de Proyecto Sirenas, comentas que no eres nutricionista, ni médica, sino que hablas desde tu experiencia... ¿Cuál fue tu experiencia?

Mi experiencia personal fue, y es -porque creo que todo lo que fue el mantenimiento posterior del descenso también es parte de mi experiencia y la herramienta con la que acompaño a tantas mujeres- haber bajado de peso de forma sostenida, de forma concreta, haciendo un plan alimenticio saludable, sin cortes.

También haciendo un cambio drástico en la rutina de mi vida, en todos los aspectos de mi vitalidad, y entendiendo lo que para mí es una adicción e intentando entender mucho más sobre mí. Aprender sobre mí haciendo ese descenso.

Siento que pude hacer un proceso en el que me conocí mucho, conocí más sobre esta adicción, y pude hacerlo. Lo categórica que fui, fue lo que me ayudó posteriormente a poder entender esta adicción y luego ayudar a las demás.

¿En qué momento decidiste enfrentar tu descenso de peso?

Durante toda mi vida, tuve la idea de que quería enfrentar mi problema o lo que a mí me angustiaba, y siempre era como un pensamiento que estaba en el imaginario y que sentía.

Yo sabía en el fondo que en algún momento iba a poder con eso, pero no sabía bien cuándo.

Y un día toqué fondo cuando me quedé dura en una habitación a la madrugada, porque me dolió mucho el ciático y no podía llegar al baño del dolor que tenía en los huesos y me angustié mucho, porque me quedé dura en el medio de la habitación, Me largué a llorar y tuve que llegar al baño gateando.

En ese momento yo estaba pesando 94 kilos, y a partir de ese suceso particular fue que arranqué mi proceso de descenso. En ese momento yo estaba pesando 94 kilos, y a partir de ese suceso particular fue que arranqué mi proceso de descenso.

Posterior a eso, esos días me vi en un video que hizo una amiga y no me reconocí, sentí que estaba viendo a otra persona y ese fin de semana fue el último fin de semana en el que comí (como antes). Recuerdo las últimas veces que comí ese fin de semana, y nunca más volví a comer de esa manera. Fue la última vez.

Posteriormente arranqué mi proceso de descenso, a las 24 horas más o menos.

¿Dónde aprendiste a tratar el descenso de peso?

Asistí a una clínica con grupos de descenso de peso durante 2 años, en donde pude entender mucho más sobre este tema y tratar mi adicción desde adentro, viendo en los demás que no era la única a la que le pasaba eso y entendiendo esta adicción. Entendiendo este trastorno mucho más de adentro.

Creo que el poder estar vinculada con gente, me ayudó muchísimo a poder conocerme más y poder hacerlo a conciencia.

image00001.jpg Proyecto Sirenas, el apoyo entre las participantes es pieza fundamental en este espacio.

¿Cómo logras mantener tu peso saludable?

La verdad es que mantener un peso saludable para una persona que durante tantos años tuvo exceso de peso, es muy difícil, no es fácil. Al principio fue mucha prueba y error, pero siempre teniendo muy en claro que no quería volver a lo anterior, y que eso es una decisión tomada para el resto de mi vida.

Mantener un peso saludable no es fácil pero, cuando uno se enamora de los nuevos hábitos y se da lugar a poder construir una nueva identidad y un nuevo estar en el mundo, te das cuenta de que no vale la pena no cuidar un estado en el que el cuerpo no solamente se ve mejor desde la imagen, sino que se siente mejor y la calidad de vida para mí es innegociable, una vez que uno puede vivir, experimentar en carne propia lo que es sentirse bien cuando durante tantos años se sintió mal, no tiene vuelta atrás.

¿Cuál es la esencia para el éxito en un descenso de peso?

Existen muchas formas de bajar de peso, no hay solamente una y creo que cada forma de bajar de peso aplica al tipo de personalidad de cada uno, que hay que encontrarlo, que hay que buscarlo. Pero, de lo que estoy convencida es que se puede hacer de forma saludable, sin ningún tipo de atajo.

Creo que una de las cosas más importantes es tener muy en claro el objetivo, sabiendo que uno tiene que trabajar sobre lo que quiere mañana. Creo que una de las cosas más importantes es tener muy en claro el objetivo, sabiendo que uno tiene que trabajar sobre lo que quiere mañana.

Para mí el éxito es que puedas conectar con el deseo de lo que quieres, más allá de los placeres instantáneos que tienes que dejar de lado para poder llegar, es decir que la gente que en realidad llega a un proceso de descenso de peso, que llega a un peso saludable o que tiene éxito en un proceso de descenso, es quien pudo dejar de lado el placer instantáneo para poder luchar por un estado de plenitud permanente que es a futuro.

¿En qué momento surge Proyecto Sirenas en tu vida? ¿Cómo llegas a crearlo?

En plena pandemia abrí mi testimonio personal en mi cuenta de Instagram de mis perros que es @tresmuygolden. Un día me animé a contarle a mis seguidores. Tengo un público muy fiel en esa cuenta que ama mis perros y mi hogar.

Yo hacía muchos TikTok y cosas en pandemia ahí (en esa cuenta de Instagram) para divertirme, de hecho, hacía fiestas a la noche en ‘vivos’, y la gente se empezó a enganchar mucho con nuestra historia, con nuestra casa.

Un día me animé a contarles que yo tenía un pasado, en el que había tenido 40 kilos de más y mucha gente se sorprendió, entonces cuando abrí mi testimonio, mucha gente me empezó a preguntar qué es lo que había hecho y comencé a hacer vivos en esa cuenta para ayudarlos.

Me di cuenta que podía ayudar a ordenar en poco su vida, desde lo que son para mí los pilares del descenso de peso, de forma amorosa y firme. Ahí me di cuenta que la gente me escuchaba. Me di cuenta que podía ayudar a ordenar en poco su vida, desde lo que son para mí los pilares del descenso de peso, de forma amorosa y firme. Ahí me di cuenta que la gente me escuchaba.

Posteriormente a eso empecé a hacer los vivos en mi cuenta personal, porque sentía que el contenido de la otra cuenta no tenía nada que ver con lo que yo decía. Luego, los ‘vivos’ de Instagram comenzaron a tener una identidad y creé la cuenta @proyectosirenas cuando tomé la decisión de dedicarme a eso al 100%.

¿Qué es Proyecto Sirenas?

Proyecto Sirenas es un espacio que se desarrolla en talleres, a través de Instagram, en donde quienes se anotan, escuchan todos los días a una hora, mi relato en primera persona.

En ellos se habla de cómo lograrlo, por qué lograrlo -que es lo más importante y lo que quizá no se encuentra en otros espacios- e intento acompañar a otros desde un lugar de honestidad y sinceridad, en donde hablo del dolor que se atraviesa cuando uno tiene muchos kilos de más y lo angustian, y hablo de todas las cosas que me han pasado a mí como mujer, durante toda mi vida, porque el exceso de peso me acompañó en todas las etapas de mi vida.

¿Qué propone Proyecto Sirenas?

Proyecto Sirenas propone una forma de hacer las cosas en las que la alimentación es solamente alimentación real, cuidando el consumo de alimentos palatibles, y en donde cada cosa que se propone se explica a través de profesionales que son convocados para los talleres.

Básicamente, propone que las mujeres que entran puedan permitirse el desafío de dejar ciertos alimentos, probar qué les pasa, todos los días escuchar por qué es importante que lo hagan y además conocer gente que está haciendo el mismo camino, arrancando en camino.

Además, cuentan con la ayuda de aquellas que ya lo lograron, que están haciendo algunos talleres y siguen en el proceso o que ya llegaron a su peso saludable y están ahí para ayudar a las demás.

¿Qué crees que sirve más a las personas que ayudas desde tu propuesta?

Que les hables con el corazón, que les hables desde un lugar genuino, abriendo el corazón y diciéndoles por qué es importante que salgan de ahí más allá de lo importante que es por su salud, y tiene que ver con todo lo que implica para una persona que siempre tuvo sobrepeso, con poder lograr esto.

Más allá de los kilos, tiene que ver con la importancia de la concreción de un deseo y de un logro.

A la gente le hace bien saber que alguien pudo, porque siente que es posible, y creo que eso es lo que más da en la tecla. Para que, cada vez que piensen que no van a poder, te tomen de ejemplo, vean que pudiste. Es lo que yo siempre digo: si yo pude, vos también.

¿Qué necesitan hacer las personas que desean tratar su desorden alimentario?

Principalmente, no enojarse cuando se asume que hay un desorden alimenticio, no tomarlo como una estigmatización, sino asumirlo sin dramatismo para poder accionar. Creo que tienen que pedir ayuda y poder hacerse parte de un espacio en donde puedan siempre estar conectados con este tema, que les recuerde siempre que es importante tenerlo como algo valioso y que tiene que sí o sí, tener atención todos los días de su vida, que es algo que no tiene que olvidar.

Entonces lo más importante es saber, que uno tiene que trazarse un lugar seguro, y ese lugar seguro muchas veces es la compañía con otro, el poder dejar de estar en las sombras y acudir a un profesional que lo ayude para poder darle herramientas, y saber cómo está uno con su salud, desde un análisis de sangre hasta si tiene que tratar algún tipo de enfermedad que tiene.

Por lo general, las personas con exceso de peso, a veces, nos empezamos a meter más para adentro y no queremos saber sobre nosotros mismos, entonces lo más importante es que pueda empezar a abrirse en todos los aspectos en los que una persona se puede abrir.

Además, creo que es importante que sepan que pueden dejar una vida anterior atrás y pueden hacer un cambio categórico en su salud, en su calidad de vida y que su plan alimentario puede cambiar de un día para el otro.

Tienen que entender que la forma en que trataban a su cuerpo para que tenga tantos kilos de más o para que no se sienta bien, es una forma de vida que tiene que cambiar, que no es buena, que no es sana y que entiendan que eso puede cambiar drásticamente. Que sepan que eso puede cambiar que no sé queden en el lugar del “no es para mí”. Todo es para quien quiera, si uno quiere cambiar, solamente tiene que tomar la decisión.

¿Por qué Proyecto Sirenas es sólo para mujeres?

Creo que el sentido de pertenencia se hace mucho más valioso cuando somos todas mujeres, lo empecé a sentir así en realidad porque se fue dando de esta manera e intenté siempre escuchar cuál era la sensación colectiva.

Me parece que eso es súper importante, el poder ser intuitivo con lo que pasa a nivel grupal y esto fue algo que de alguna forma pidió el espacio.

Siento que las mujeres tienen mucha fuerza y estamos unidas y juntas tirando todas para un mismo lado. Es maravilloso lo que sucede y sobre todo cuando hay un tema en el que nos identificamos y que, incluso, a veces pasa que no le hemos contado quizá ni a nuestra mejor amiga, pero podemos confiarlo a una extraña que no conocemos, y esa identificación en un tema que necesitamos ayuda, hace que seamos muy solidarias. Eso es muy importante.

¿Cuáles son las claves del éxito de Proyecto Sirenas?

Las claves son que hay una propuesta muy concreta. Que está el cómo, el por qué. Que hay una experiencia personal que te muestra que es posible. Que está la comunidad que te muestra que no estás sola, y además que intenté darle una identidad de mucha alegría y entusiasmo, en dónde hago que ellas se conecten con el deseo y que también sean ejemplo de otras.

El poder ser ejemplo desde tu experiencia personal para otra persona que va a ingresar y poder tenderle la mano hace que también tu descenso sea sostenido en el tiempo y tu mantenimiento valga la pena, entonces, vos no solamente estás haciendo esto por vos, porque querés cambiar, sino que después te das cuenta que, si hay otra que se inspira con tu logro, vale la pena entonces cuidar lo que hiciste.

¿Cómo imaginas a Proyecto Sirenas en el futuro?

Por ahora me gusta pensar en lo que está pasando hoy, que es muchísimo, pero no descarto que en un futuro Sirenas se haga presencial, diario.

No me cuesta mucho volar alto o pensar en grande porque instintivamente me sale. Me imagino puntos de Sirenas en todo el país, así que creo que sí, que podría lograrse algo así en algún momento, y me lo imagino enorme.

image00007.jpg Agos Bisio ha contado su experiencia de vida a miles de mujeres de diferentes partes del mundo.

¿Qué consejo le darías hoy a una persona que se siente angustiada por su conducta alimentaria?

Le diría que no deje pasar esa angustia y que no la tape con más comida. Le diría que atraviese el dolor, porque muchas veces el dolor lo tapamos con comida que hace que cada vez estemos peor, un círculo vicioso en el que pensamos que lo que nos calma y nos da beneficio para poder salir de la tristeza es la comida y en realidad lo que está haciendo es hundirnos cada vez más profundo.

Por lo tanto, le diría que primero llore, que atraviese el dolor, que toque fondo para salir con un impulso hacia adelante y que, si va a hacer algo, que lo haga de forma categórica, nunca olvidando por qué empezó y nunca olvidando el dolor que sintió en ese pozo en el que sintió también el impulsó ir hacia adelante.

Le diría que busque ayuda, que sepa que siempre cuando uno no lo hace solo, tiene más posibilidades de poder, no solamente lograr un objetivo, sino también vivir el proceso con mucha más liviandad y disfrute. Le diría que busque ayuda, que sepa que siempre cuando uno no lo hace solo, tiene más posibilidades de poder, no solamente lograr un objetivo, sino también vivir el proceso con mucha más liviandad y disfrute.

¿En el curso de esta experiencia qué aprendiste, tanto de Proyecto Sirenas, como de las Sirenas?

Aprendí que está enfermedad tiene muchas cosas malas, pero tiene una buena y que es combatible, que se le puede dar pelea y las propias sirenas me mostraron que es posible desde cualquier lugar, desde cualquier edad, desde cualquier peso.

Yo lo que hice fue abrir mi experiencia personal, pero no tenía idea de que podía pasar esto y que tantas mujeres iban a poder. Tan diversas. Porque hay muchas, de todo el país y de muchas partes del mundo con realidades distintas, con horarios distintos, con hijos, sin hijos, casadas, solteras, con doble turno de trabajo, con diferentes profesiones.

Hay tantas mujeres diferentes anotadas, y todas desde su lugar muestran con mucho trabajo que se puede desde donde estás. Eso lo aprendí viéndolas.

Lo que me sorprendió de Sirenas es que, yo veía que cuanto más avanzaba, más seguía haciendo esto, más mujeres lo lograban y más mujeres se sentían que podían, entonces todas estas mujeres están diseminadas por el país. Son mujeres que son totalmente distintas una de la otra y sin embargo pueden.

Entonces, eso aprendí: Que no te determina tu realidad, que uno tiene que mover su realidad para poder lograrlo. Entonces, eso aprendí: Que no te determina tu realidad, que uno tiene que mover su realidad para poder lograrlo.

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de este camino?

Lo más difícil fue al principio cuando la cuenta era muy chica y yo empecé a hacer los primeros talleres. Que se entendiera el mensaje, que tenía que ver con un cambio para quienes quisieran y no una imposición hacia todas. Que este es un lugar para quienes quieren, para quienes están angustiadas, para quienes necesitan ayuda. Quizá, al principio no se entendía bien el mensaje y a veces me criticaban.

Y lo más gratificante es sentir que cada vez éramos más y que el método funciona. Yo sentía que funcionó para mí, pero no sabía que podía funcionar para el resto.

De hecho, de la forma en la que yo bajé de peso, Sirenas tiene muchas modificaciones que son las que yo fui aprendiendo también en el curso de mi mantenimiento, sobre alimentación saludable y un montón de cosas que tienen que ver con mis hábitos actuales, así que le fui dando forma en el transcurso de estos dos años y ver que el método funciona y que para los demás es una herramienta para llegar a sus objetivos, fue muy gratificante.

Además, el amor de las mujeres. Siento mucho amor desbordante. Las mujeres se sienten muy agradecidas conmigo y tienen formas diversas de hacérmelo notar, desde palabras afectuosas hasta regalos o cuando nos vemos, palabras muy sinceras que dicen mirándome a los ojos, y siento una gratitud enorme de poder haber traído tanta felicidad a sus vidas. Además, el amor de las mujeres. Siento mucho amor desbordante. Las mujeres se sienten muy agradecidas conmigo y tienen formas diversas de hacérmelo notar, desde palabras afectuosas hasta regalos o cuando nos vemos, palabras muy sinceras que dicen mirándome a los ojos, y siento una gratitud enorme de poder haber traído tanta felicidad a sus vidas.