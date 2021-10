8 trucos para adelgazar ahora mismo, según dietistas

Si tiene dificultades para comer verduras en primer lugar, ¡intente hacer que comerlas sea más divertido! Puede intentar cocinar espaguetis con fideos en espiral (vegetarianos), o puede agregar verduras a los batidos.

2. No eliminar carbohidratos

Si bien, hay que saber escoger los carbohidratos, como cereales saludables, según D'Angelo:

Las investigaciones respaldan que comer carbohidratos o trigo integral puede ayudar a perder peso. Se ha demostrado que comer cereales aumenta el metabolismo, lo que ayuda a perder peso.

3. Beber agua al levantarse

"La hidratación es una forma simple y eficaz de promover la pérdida de peso. El agua también es un supresor del apetito . A veces, puede sentir hambre cuando, de hecho, tiene sed, especialmente por la mañana", dice Kristen Fleming, MS, RD , consultora de BetterMe .

Empiece el día con dos vasos de agua. Esto le ayudará a mantenerse hidratado, evitará malinterpretar la sed por hambre y los refrigerios innecesarios.

4. Masticar 50 veces

Según Fleming: "Hacer un esfuerzo consciente para masticar la comida más lentamente puede ayudar a aumentar la pérdida de peso"

Se ha demostrado que comer lentamente reduce la ingesta de energía durante las comidas. Según un pequeño estudio , la ingesta calórica fue mayor al masticar 15 veces por bocado que a 50 veces por bocado.

5. Incluir grasas saludables

"De todos los macronutrientes, la grasa tarda más en digerirse y es la más saciante, por lo que eliminarla te hace fallar al invitar al hambre a entrar poco después de una comida", indica Kayla Girgen, RD, LD , y recomienda:

Incluye una fuente de grasa saludable como aguacate, aceite de oliva, nueces , queso, etc. cada vez que come para minimizar el hambre y poder continuar con el resto del día.

6. Dormir más

"No descansar lo suficiente pone a su cuerpo en un estado de mayor estrés, lo que tiene un impacto negativo en las hormonas involucradas en la pérdida de peso.", asegura Girgen.

Atenúe las luces y elimine las pantallas entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. Intente leer, hacer estiramientos suaves o tomar una taza de té caliente para relajarse.

7. Beber té verde

"Beber té verde, un vaso por la mañana aproximadamente una hora después del desayuno, puede ser una gran herramienta para bajar de peso, afirma Lauren Pimentel, RD , fundadora de The Cake Nutritionist.

Acelera su metabolismo y al mismo tiempo ayuda a su cuerpo a eliminar el exceso de grasa, lo que resulta en una cintura más delgada.

8. Anotar todo

Según Sarah Williams, MS, RD , propietaria y fundadora de Sweet Balance Nutrition: "Un estudio de 2019 encontró que llevar un diario de alimentos, especialmente uno que le permite subir fotos, resultó en una pérdida de peso significativamente mayor"

Esto ayuda a las personas a entender cómo tener un déficit de calorías y estar atentos a la elección de alimentos.

Fuente: Eat This, Not That!