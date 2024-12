5 alimentos que un gastroenterólogo come para minimizar su riesgo de cáncer

Una de las recomendaciones para prevenir el cáncer es comer más frutas, y las bayas están entre las más recomendadas.

De acuerdo con el Dr. Sethi, las bayas están "llenas de antioxidantes, estos ayudan a proteger las células del daño y retardan el crecimiento del cáncer", explicó. "Me encanta comer bayas de goji"

Otro consejo para evitar el cáncer es consumir más verduras, incluidos brócoli y coliflor, los preferidos del Dr. Sethi.

El brócoli y coliflor "son verduras crucíferas cargadas de sulforafano un compuesto que ataca y mata las células cancerosas", aseguró el médico de Harvard.

El ajo, ese alimento que seguramente todos tienen en la despensa y puede ayudar a proteger contra el cáncer, según el gastroenterólogo.

Esto se debe a que el ajo "tiene un compuesto sorprendente llamado alicina que tiene propiedades antioxidantes", dice. "Si agrega ajo a los platos, es mejor hacerlo hacia el final de la cocción para conservar la alicina".

La cúrcuma es conocida por sus beneficios para el cerebro, pero ¿adivine qué? también puede ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer.

"Esta especia dorada contiene curcumina que se ha demostrado que suprime el crecimiento de células cancerosas", indica el médico de Harvard. Sólo tenga en cuenta que es importante agregar pimienta negra para aumentar la absorción de la curcumina.

Finalmente, el Dr. Sethi afirma que en su dieta incluye frutos secos como almendras y nueces. Este tipo de alimento, dice el especialista, contiene fibra, vitaminas, proteínas y grasas saludables que ayudan a reducir el riesgo de cáncer.

De hecho, los frutos secos son uno de los alimentos que recomiendan los expertos del Instituto Americano para la investigación del Cáncer (AICR), especialmente las nueces, a las que consideran un complemento en la dieta para prevenir el cáncer.

