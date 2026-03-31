El mundo River está atravesando una situación más que particular. Franco Armani, ídolo y referente del Millonario, viene arrastrando una lesión que le permitió jugar tan solo 45 minutos en lo que va del 2026 y esto sumado a la irrupción de Santiago Beltrán hizo que el Pulpo tome una determinación impactante.
INESPERADO
Consternación en River por la decisión final de Armani: "Se va"
En las últimas horas salió a la luz una noticia impensada sobre Franco Armani y su futuro que dejó helados a todos en River.
Realmente no está siendo para nada el año que Franco Armani imaginó. Entrando en su último año de contrato, la idea que tenía el Pulpo era poder defender el arco de River estos meses para luego evaluar la chance de renovar su vínculo por una temporada más o bien decir adiós al final de este periodo, pero teniendo la posibilidad de jugar de manera regular.
Lo cierto es que la lesión en el tendón de Aquiles mantiene a Armani afuera de las canchas y ahora desde las entrañas de River argumentan que recién después del Mundial podría estar listo para ser considerado nuevamente. El caso es que Santiago Beltrán sigue demostrando que está listo para ser el arquero titular del Millonario y hoy en día nadie imagina al juvenil saliendo por más que esté el capitán del equipo en las gateras.
Armani piensa en su salida de River
Parece que Armani ya evaluó todas las posibilidades y finalmente está a punto de tomar una determinación que deja en shock al mundo River. “Mi sensación es que Armani se va en junio, si no se va en junio se va en diciembre pero esto tiene fecha de vencimiento”, comentó Hernán Castillo en Love Stream.
“ Él entiende que cuando vuelva que no va a atajar y el quiere atajar. Y él se va ir a Colombia no se va a retirar. Me resultaría raro que se anime a irse en junio pero tengo la sensación que se va a ir en junio”, agregó el periodista, soltando una verdadera bomba sobre el futuro de Armani, que podría estar atravesando sus últimos meses como arquero de River y que podría recalar en Atlético Nacional de Medellín.
El panorama cambió completamente para Armani en este 2026, que se encontró con una lesión que no lo deja en paz y con un Santiago Beltrán que parece haber llegado para quedarse en el arco de River. Se verá cómo sigue esta historia pero hoy en día todo apunta a que el Pulpo está más cerca de irse que de quedarse y su salida sería de manera inmediata.
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