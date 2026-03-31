Consternación en River por la decisión final de Armani: "Se va"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoslovest/status/2039014189675516338&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN MUNDO RIVER



¿ARMANI SE VA DE RIVER EN JUNIO? Te lo cuenta todo @hernanscastillo



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“ Él entiende que cuando vuelva que no va a atajar y el quiere atajar. Y él se va ir a Colombia no se va a retirar. Me resultaría raro que se anime a irse en junio pero tengo la sensación que se va a ir en junio”, agregó el periodista, soltando una verdadera bomba sobre el futuro de Armani, que podría estar atravesando sus últimos meses como arquero de River y que podría recalar en Atlético Nacional de Medellín.