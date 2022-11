Canelo se comió un fake y un referente mexicano lo sepultó

https://twitter.com/Pablo_szyszko/status/1596631620609507329 Los jugadores de la Selección Argentina en el vestuario cantando la canción favorita de Leo #Messi. Qué ambiente en la Scaloneta. pic.twitter.com/ZeXLDGXihR — Pablo Szyszko (@Pablo_szyszko) November 26, 2022

A raíz de esto, Saúl Canelo Álvarez salió al cruce con el jugador de la Selección Argentina, alegando que "limpió el piso" con la remera mexicana, pateándola a propósito. El boxeador también lo amenazó y sostuvo: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre", y agregó el emoticón del puño cerrado.

Además, comenzó con una catarata de tweets que todavía no cesan.

https://twitter.com/Canelo/status/1597017518530387968 Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

https://twitter.com/Canelo/status/1597024849708228608 Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

https://twitter.com/Canelo/status/1597106964433358848 Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Además, el boxeador se comió un fake y lo posteó en su cuenta de Twitter.

Agüero, al rescate de Lionel Messi

El ex futbolista de la Selección Argentina, Sergio Agüero, salió al rescate de su íntimo amigo con mensajes explosivos teledirigidos para Canelo Álvarez.

Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da, explicó

El deportista mexicano respondió con ironía al tweet del ex Manchester City. "Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron", apuntó.

El 'Kun' no se quedó callado y le retrucó a Canelo, en este ida y vuelta que se generó por Twitter y que promete más capítulos.

Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico, escribió

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1597362288226631681 Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico https://t.co/kLmmV59lp7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

"Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no lo entienden"

Andrés Guardado, figura y capitán del plantel actual de México, le tiró un palazo al boxeador de su país al acusarlo de que "no sabe de fútbol". En ese sentido, el experimentado futbolista respaldó a su colega, Lionel Messi.

"Siempre ha sido respetuoso. Cada vez que he tenido la oportunidad de pedirle algo, camiseta o foto con mi hijo, lo ha hecho, como se vio en el video. Son cosas que se ven y que no hay mayor explicación (el controversial video de Messi con la camiseta)".

Es todo para crerar polémica y para vender cosas, aseguró Guardado

Tras el Argentina 2-0 México, el jugador del PSG intercambió su camiseta con el propio Guardado. Ambos mantienen una buena relación ya que se enfrentaron en la liga de España y no es la primera vez que el astro le regala su camiseta.

"Leo ha tenido muchos detalles: no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión", aseguró Guardado esta mañana (29/11) frente a la prensa local y desde la concentración de su equipo en Qatar 2022.

Y agregó: "Soy anti redes sociales. No entiendo la magnitud de lo que es. Vi el tweet principal de Canelo en donde se sintió molesto por la imagen. No hay que darle mayor importancia".

Cuando le preguntaron por la relación con el boxeador, afirmó: "Es uno de los mejores boxeadores de la historia de México. Siempre se tiene contacto entre deportiostas pero no mucho más".

Sobre el 'Tata' Martino: "Tenemos un entrenador que tiene mucha experiencia. Dirigió la Selección Argentina. Las criticas son muy constante, afortunadamente él sabe lo que es".

Acerca de la derrota ante Argentina: "Cuando hizo el gol Messi volvieron a confiar en lo que son. Son una de las mejores selecciones del mundo. Son los momentos anímicos. Más allá de la primera derrota, son candidatos", concluyó.

image.png Andrés Guardado y Lionel Messi, en el duelo entre México y Argentina (26/11).

