Atenta Argentina: Ecuador en llamas por pelea entre Caicedo y Gruezo

Más allá del video viral, los protagonistas evitaron expresarse al respecto para bajar el nivel de tensión y no agudizar las diferencias.

Lionel Scaloni borró a un habitual titular de Argentina

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, decidió sacar del equipo titular a uno de los futbolistas que suele integrar el once titular en la Albiceleste. La celeste y blanca se entrena en Miami a la espera del partido de cuartos de final ante Ecuador.

El director técnico del seleccionado nacional mantiene ciertas dudas para el trascendental duelo del próximo jueves 4 de julio ante la 'Tri'.

Uno de los interrogantes de Scaloni es la situación de Lionel Messi: la Pulga padece una molestia muscular en el aductor y continuará realizando trabajos de kinesiología con el objetivo de poder llegar en plenitud. Su presencia desde el comienzo parece muy complicada por los pocos entrenamientos que quedan por delante. Aún así, no está descartado ni mucho menos.

Si juega Messi, no jugará Ángel Di María, y viceversa. En la mañana de este lunes (01/07), la web de TyC Sports indicó que la idea del cuerpo técnico es que no jueguen los dos juntos y que, en ese sentido, uno sea el reemplazante del otro.

Más interrogantes

La otra duda de Scaloni pasa por el tercer componente en el mediocampo argentino: Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister son fijas en ese sector jugando por los costados -derecho e izquierdo, respectivamente-.

En ese sentido, resta definir quién será el volante central: Leandro Paredes o Enzo Fernández. Si juega el hombre del Chelsea, el volante del Liverpool será el eje; en cambio, si lo hace el de la Roma, Mac Allister ocupará el rol de interno izquierdo.

La otra incógnita es quién será el centrodelantero. La lógica indica que debería ser Lautaro Martínez, en estado de gracia por sus cuatro goles en el certamen, que lo convierten no solo en el goleador de la Selección Argentina, sino también en el máximo artillero de la actual edición de la Copa América. No obstante, Julián Álvarez también es un jugador del gusto del DT y podría retomar la titularidad, luego de haber ido al banco de suplentes en el último compromiso ante Perú (victoria argentina 2-0).

El titular que Lionel Scaloni borró del equipo

La Selección Argentina tiene la mente puesta en Ecuador. A falta de unos pocos entrenamientos y con las dudas mencionadas que rondan en la cabeza de Lionel Scaloni, se conoció que un habitual titular y Campeón del Mundo no vería minutos.

Se trata de Marcos Acuña, quien se vio afectado por diferentes lesiones musculares y una pubalgia a lo largo de esta última temporada en el Sevilla de España.

El Huevo ingresó desde el banco ante Chile (disputó apenas 8 minutos en el agónico triunfo ante 'La Roja') y por esa razón no pudo ser de la partida ante Perú.

La dolencia lo marginó del duelo ante el conjunto incaico y también de la llave de cuartos de final ante Ecuador.

Podría regresar recién en una hipotética semifinal en caso de que la Albiceleste llegue a esa instancia (los duelos serán el 9 y 10 de julio).

La razón por la que Marcos Acuña perdió la titularidad

El motivo por el que el ex Racing Club perdió la titularidad excede a sus molestias físicas.

Acuña no convenció al cuerpo técnico ni a gran parte de la hinchada argentina en el debut de la Scaloneta ante Canadá por la actual edición de la Copa América.

Los bajos rendimientos parecieran haberse convertido en algo sistemático, porque el propio lateral izquierdo dejó mucho que desear en la Copa del Mundo Qatar 2022, competición en la que se mantuvo como titular hasta los cuartos de final ante Países Bajos inclusive, y que terminó marginado por Nicolás Tagliafico.

Es más: Marcos Acuña ingresó en la final ante Francia por Ángel Di María y sufrió horrores su tiempo en cancha.

Se supo: El jugador que reemplazará a Marcos Acuña

El futbolista que ocupará el carril izquierdo será Nicolás Tagliafico. El defensor de Olympique de Lyon (Francia) fue titular en la victoria de la Selección Argentina sobre Perú por dos tantos contra cero.

Tagliafico no tuvo mucha participación, pero sabe que debe estar siempre preparado para dar el 110%, porque la diferencia entre él y Acuña es ínfima. Es más: ambos tienen la misma cantidad de partidos en la Selección (59). En el ciclo Scaloni, en tanto, el ex Racing está cinco encuentros disputados por debajo de los del ex Independiente.

La parte defensiva es, excluyendo al arquero que será Emiliano Dibu Martínez, la única zona de la cancha en donde el entrenador no presenta dudas.

Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico son los elegidos para enfrentar a Ecuador, según comentó el periodista deportivo Gastón Edul.

El probable once de Argentina vs. Ecuador

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Leandro Paredes; Ángel Di María o Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Nicolás González.

