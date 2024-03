AFA rara: Maxi Levy, ex 'barra' amigo de Tapia, se 'la pudrió' al Clan Tévez

Si queres venir a ver la película al barrio más que invitado . Sino cuando quieras y donde quieras O se te enfrió el pecho Si queres venir a ver la película al barrio más que invitado . Sino cuando quieras y donde quieras O se te enfrió el pecho

“Con quebrados y vigilantes no paro, ex piola”, contestó Maxi Levy, en referencia a la participación del hermano de “Apache” en la banda en la que compuso el tema "El Pibe de Oro", entre otros.

Y Diego Tévez replicó con una risa socarrona y el mensaje: “no tengas miedo si eras vago antes. Sacate un poquito el traje y bajá a patio como se debe”.

El intercambio en 'X' concluyó con un mensaje de Levy

Estoy las 24 hs en la calle cuando salgas de la utileria me podes ver. Abz Ex PIOLA Estoy las 24 hs en la calle cuando salgas de la utileria me podes ver. Abz Ex PIOLA

Levy estuvo preso por una causa cuando era parte de 'La Doce'. En 2013, fue detenido cuando regresaba de ver un partido de Boca en Ecuador, ante el Barcelona Sporting Club de Guayaquil, por un supuesto encubrimiento agravado a Maximiliano Mazzaro, quien por entonces era uno de los líderes de la barra, y se encontraba prófugo.

Mazzaro había sido acusado del asesinato de Ernesto Cirino, un vecino de Liniers atacado a golpes la noche del 29 de agosto de 2011 tras una discusión doméstica en la que participaron barras de Boca y Cirino.

image.png Maximiliano Levy a la izquierda y Mazzaro a la derecha, disfrutando del paravalanchas de La Bombonera.

Muchos años antes, Mazzaro iba a comer a El Altillo, restorán que era de la propiedad de Levy, después de jugar al básquet en el club Huracán de San Justo. También compartían la tribuna de Almirante Brown. Allí comenzó la amistad, según lo conocido.

El abogado de Levy comprobó la amistad que había entre el acusado y el prófugo, situación contemplada por el inciso 4° del artículo 277 del Código Penal, que establece que el delito de encubrimiento no debe aplicarse en caso de que los acusados sean cónyuges, padres, hijos, hermanos o primos de las personas a las que ayudaron. De ese argumento también se agarró Pablo Migliore, quien también estuvo preso por encubrimiento.

"Tan estrecho es el vínculo que la hija de Mazzaro le dice tío a Levy. Hay fotos del casamiento de Levy en el que aparecen cinco personas y una de esas es Mazzaro. El ex socio de Levy en el restaurante refirmó que Mazzaro y mi defendido son amigos. La relación entre ellos se originó antes que Mazzaro fuera conocido en Boca. El vínculo nació en la hinchada de Almirante Brown, club en el que, por ejemplo, el padre de Levy fue candidato a presidente", contó el abogado Mariano Lizardo en 2013.

Levy estuvo preso 88 días pero terminó en libertad con una probation. Desde entonces se fue de los paraavalanchas de La Bombonera.

image.png Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y Prosecretario de AFA, ex barra de Boca Juniors.

Tévez contra Toviggino, Dóvalo y Beligoy

A su turno en la conferencia de prensa que ofreció el director técnico del 'Rojo' Carlos Tevez, junto al presidente Néstor Grindetti, acusó a la terna arbitral: "Sigo insistiendo que nos robaron”.

De ahí, Tevez aseguró que si lo que dice perjudica al club, tendrá que "dar un paso al costado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SoydelRojoCom/status/1765397018967466320&partner=&hide_thread=false "Sigo insistiendo que nos robaron…

Si perjudican a #Independiente por lo que digo, tendré que dar un paso al costado”, Carlos Tevez



pic.twitter.com/AHldOxH90G — SoyDelRojo.com (@SoydelRojoCom) March 6, 2024

Por otra parte,el deté de Independiente afirmó: “Nosotros damos explicaciones, los árbitros no”.

Sin embargo, Carlos Tevez respondió a las diferentes acusaciones de Pablo Toviggino en su contra en que “es un tema personal” y lanzó desafiante: “Arreglamos el tema en Twitter o dónde quiera”.

En el cierre, Tevez exhortó: “Que Dóvalo vaya a la justicia o lo arreglamos dónde quiera”.

