Copa de la Liga: Los partidos que cierran la 9º fecha

Riestra-Talleres - Copa de la Liga

En su estadio Riestra recibirá a Talleres por la Copa de la Liga. El local marcha último de la zona A con 5 puntos, 8 partidos disputados, 1 ganado, 2 empatados y 5 perdidos, con 3 goles a favor y 11 en contra. Números claros de que este equipo no es de esta categoría, y que si no fuese por la corrupción del fútbol no hubiera ascendido.