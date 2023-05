Pueblo pequeño, estrella grande: El adios a Tina Turner

Nacida como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en la comunidad rural de Nutbush, comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del rock and roll y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

Tina conoció a Ike Turner a los 17 años (quien le daría el apellido por el que luchó para mantenerse vigente) cuando tomó el micrófono para cantar en su club en St. Louis en 1957. Allí fue el inicio de una relación tormentosa en la que ella luchó por seguir brillando.

00TINA-TURNER.jpeg

Turner dejó a su esposo una noche en 1976 en una parada de gira en Dallas, luego de que él la golpeara durante un viaje en automóvil y ella le devolviera el golpe, según sus memorias, y su divorcio finalizó en 1978. A partir de allí, a ella sólo le quedaba subir.

Después de dejar a su esposo, Turner pasó años luchando por recuperar el protagonismo, lanzando álbumes en solitario, junto con sencillos que fracasaron mientras actuaba en conferencias corporativas.

Tina Turner - What's Love Got To Do With It (Official Music Video)

En 1980, conoció al nuevo manager Roger Davies, un ejecutivo musical australiano que pasó a dirigirla durante tres décadas. Eso la llevó a un solo número 1, "What's Love Got to Do With It", y luego, en 1984, su álbum "Private Dancer" la colocó en la cima de las listas.

"Private Dancer" se convirtió en el álbum más grande de Turner, la piedra angular de una carrera que la vio vender más de 200 millones de discos en total. Ganó 6 de sus 8 premios Grammy en la década de 1980. La década la vio aterrizar una docena de canciones en el Top 40, incluyendo "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" y "Better Be Good to Me".

La superestrella habló sobre el abuso que sufrió por parte de su ex esposo durante su relación marital y musical en las décadas de 1960 y 1970. Ella describió ojos magullados, labios rotos, mandíbula rota y otras lesiones que la enviaron repetidamente a la sala de emergencias, pero no permitió que eso la definiera.

6zp5xuhf5jaovc5torthvxqewi.webp

En 1985, Turner dio un giro ficticio a su reputación como sobreviviente. Interpretó a la líder despiadada de un puesto de avanzada en un páramo nuclear, actuando junto a Mel Gibson en la tercera entrega de la franquicia Mad Max, "Mad Max Beyond Thunderdome".

Ese mismo año conoció al ejecutivo musical alemán Erwin Bach, quien se convirtió en su socio a largo plazo y en 1988 se mudó a Londres, comenzando una residencia de décadas en el viejo continente: A eso le siguieron 2 álbumes de estudio en la década de 1990 especialmente en Europa, grabó el tema principal de la película de Bond de 1995 "GoldenEye".

Beyoncé - "Proud Mary" (Tina Turner Tribute) | 2005 Kennedy Center Honors

Después de una exitosa gira mundial en 2008 y 2009, se retiró del mundo del espectáculo. Se casó con Bach, renunció a su ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadana de Suiza. Luchó contra una serie de problemas de salud después de jubilarse y en 2018 enfrentó una tragedia familiar, cuando su hijo mayor, Craig, se quitó la vida a los 59 años en Los Ángeles. Su hijo menor, Ronnie, murió en diciembre de 2022. Actualmente sólo viven Bach y 2 hijos de Ike que ella adoptó.

Su nombre continúa atrayendo audiencias años después de su retiro. El espectáculo musical "TINA: The Tina Turner Musical", con Adrienne Warren inicialmente actuando y cantando la historia de la vida de la estrella, fue un éxito primero en el West End de Londres en 2018, y luego en Broadway, y todavía se está presentando. Y en 2021 HBO estrenó un documental sobre su vida, "Tina". Sin duda, un legado inolvidable, para una artista empoderada.

