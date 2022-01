'Let It Be', Paul McCartney, su madre y Apple Records

La idea desde un comienzo, según Jeff Russell, en su The Beatles Complete Discography, era que la canción fuera cantada a dueto entre Paul y John, "posiblemente como una reacción por el arribo de Yoko Ono, quien gemía por toda la atención de John".

La letra tiene mucho del clásico espíritu diplomático de McCartney:

"Tú y yo tenemos recuerdos / Más largos que el camino que se extiende hacia delante", dice uno de los primeros versos, lo cual se podía aplicar también a lo que había sido el camino recorrido junto a Lennon.

Pero tanta buena vibra era un mero voluntarismo ya que fue durante los ensayos de esta canción cuando George Harrison se enfrascó en una pelea con Paul, la que aparece registrada en la primera película 'Let it be' (1970), ya que a McCartney le parecía que a la canción no le hacía falta tanta guitarra.

"No me importa, tocaré lo que quieras que toque, o no tocaré si es lo que quieres", dice frustrado Harrison.

Luego llegaría la pelea de Harrison con Lennon, porque Yoko Ono le había comido las galletitas dietéticas.

En verdad, Harrison estaba muy frustrado porque su enorme capacidad creativa no era reconocida por McCartney y Lennon, lo que él pudo probar cuando fue solista. Pero en aquella ocasión, abandonó el grupo y volvió tras una larga negociación que incluyó el cambio de locación a los estudios Apple (hasta entonces estaban filmando en un estudio de cine en las afueras de Londres, y así comienza el documental de Jackson) y la incorporacion de Billy Preston en los teclados.

The Beatles - Don't Let Me Down

Conforme el relato documental el tema 'Two of us' fue grabado los días 22; 24, 25 y 31 de enero de 1969:

Paul: voz y guitarra acústica;

John: voz y guitarra acústica;

George: bajo de 6 cuerdas;

Ringo: batería.

'Dig a pony' (Cava un pony) es el tema siguiente, compuesto por John Lennon, una búsqueda en torno a la música que sonaba por aquellos días. Se sabe que la dupla Lennon / McCartney permanentemente miraba los charts y estaban atentos a todo lo que estuviese pegando. Lennon compuso esta canción en la misma línea de que había sido 'Yer blues', del Álbum Blanco. Un rock directo. Una respuesta al sonido hippie de bandas progresivas y pesadas como Ten Years After, Iron Butterfly, Vanilla Fugde, Led Zeppelin, Cream y Jimi Hendrix Experiencie, quien integraba el grupo de amigos de The Beatles.

La letra es otra de las clásicas líricas imprecisas de Lennon. De hecho, traducida al castellano, significa literalmente: ´Cava un pony´.

Across the universe (A través del universo) es un reciclado: venía desde 1968. Las primeras tomas datan de febrero de ese año, cuando se grabó el single 'Lady Madonna'. Ahí, junto con otros temas como 'The inner light' y 'Hey bulldog', John Lennon la presentó al grupo.

"Era, probablemente, la canción más suave y dulce de Lennon que había escuchado hasta la fecha, lo que me sorprendió sobremanera", recordó Geoff Emerick, el ingeniero de grabación del grupo, en su autobiografía 'El sonido de los Beatles'. Posteriormente, se retomó durante las sesiones del 'Álbum Blanco'. "No pude incluirla porque teníamos muchísimo material. La grabación no era muy buena", recordó el mismo Lennon en el libro 'The Beatles Anthology'.

'I me mine' (Yo, mí, mío) es la primera de las 2 canciones firmadas por George Harrison para el álbum, y es una especie de anuncio del rumbo que tomaría su carrera solista al inicio de la década de 1970, cuando desarrolló una veta contemplativa. Harrison tomó el tema del ego y lo convirtió en letra, aunque la reflexión tenía más que ver con su acercamiento a las drogas.

'Dig it' (Cávalo), según la película original de 1970, corresponde a una animada 'jam session' que el cuarteto realizó cuando ya estaba instalado en los estudios Apple. Todos tocan mientras Lennon va inventando una letra en la que –en su estilo, y tal como lo haría después en 'Give Peace a Chance'– menciona a una serie de personajes, personalidades e instituciones. Así, desfilan la actriz Doris Day, el entrenador de fútbol Matt Busby, la frase 'Like a Rolling Stone', de Bob Dylan, B.B. King, l FBI, la CIA y la BBC.

'I’ve got a feeling'(Tengo una percepción o presentimiento). Esta canción, que abre el Lado B del álbum, es el pegoteo de 2 temas cortos de Lennon y McCartney, algo que ya habían hecho en 'A day in the life'. En rigor, el origen es de Lennon. "La génesis de la canción parte de un tema incompleto de John, 'Watching rainbows', que no fue tenido en cuenta para el Álbum Blanco. Tenía un groove de soul algo pesado y un gran riff que Paul usó para darle cuerpo a I’ve got a feeling´", según Emerick.

'The Long and winding road' (Un largo y sinuoso camino) provocó un ruidoso enojo de McCartney por la sobreproducción de Phil Spector, incorporado a la producción por pedido de Lennon. Concebida como una sencilla balada al piano, el hombre de la 'Wall of Sound' la convirtió en un torrente sonoro: ¿...? "A unque no había sido inspirada por un sueño, como Let it Be, exhibía una similar atmósfera desgarradora y confesional, con sus referencias a encontrarse ‘full of tears’ [lleno de lágrimas] y ‘crying for the day’ [llorando en espera del día]”, señala Philip Norman en 'Paul McCartney. La biografía'.

Era una canción triste. Al principio no estaba pensada para The Beatles, sino que Paul la ofreció a otros cantantes tal como Cillia Black y Tom Jones, a quienes no les convenció (McCartney ofrecía temas a sus amigos. De hecho, The Rolling Stones comenzaron grabando temas de Lennon / McCartney porque eran amigos). La había compuesto en su granja en Escocia. "Siempre encontré la inspiración en la calmada belleza de mi granja y esta fue otra ocasión. Es una canción triste. Me gusta escribir canciones tristes, es una buena bolsa en donde meterte porque puedes reconocer algunos de tus sentimientos más profundos y ponerlos adentro", dijo Paul.

'Let it be' (Déjalo Ser), tal como le había ocurrido 4 años antes con 'Yesterday', fue una inspiración mientras dormía. Hacia fines de 1968, en su casa de Cavendish, Londres, se había ido a la cama con angustia. Las cosas se habían puesto tensas en la banda, y las sesiones del Álbum Blanco se habían desarrollado en un ambiente irrespirable. Impotente, Paul veía cómo las cosas se estaban empezando a desmoronar con una inquietante rapidez. Sin embargo, una visión lo reconfortó mientras descansaba y fue la canción.

The Beatles - Let It Be (Official Music Video)

"Vi a mi madre. Fue algo maravilloso, y ella me tranquilizó mucho. En el sueño, me decía ‘todo saldrá bien’. No estoy seguro de si usó las palabras ‘Let it be’, pero esa era la esencia", recordó él en 'Paul McCartney, la biografía', de Philip Norman.

Al despertarse, Paul comenzó a trabajar en el tema. En su fibra interna, el sueño no solo era una revelación, era un dejo de esperanza. Paul agregó: "Escribí la canción cuando todos esos problemas de negocios comenzaron a abrumarme (N. de la R.: la administración de Apple Records, la empresa de The Beatles). Realmente estaba pasando mi ‘hora de oscuridad´ (…) ´y escribir una canción fue mi forma de exorcizar los fantasmas. Solía acostarme en la cama y preguntarme qué estaba pasando, y me sentía realmente paranoico".

"Paul había trabajado con George Martin (…) una versión terminada en la que unos acordes de órgano de iglesia se fusionaban con un rock suave sin arruinar la atmósfera de devoción", cuenta Philip Norman en el libro citado. Según el biógrafo, ello se debía a que en su infancia Paul había sido parte del coro de la iglesia de St. Barnabas, cerca de Penny Lane. Ahí, conoció los himnos de las ceremonias anglicanas, los cuales le fascinaron. Sobre todo, le encantaban los acordes de órgano.

"Años más tarde, muchas veces la gente comentaba que las canciones más potentes de McCartney ‘sonaban como himno'", señala Norman.

The Beatles: Get Back | Primer adelanto sobre el documental | HD

Durante las sesiones, se grabaron 2 solos de guitarra, ambos grabados por George Harrison. El primero fue pasado por un Leslie y es el que se escucha en la versión del single. Se encuentra también en el compilado 'The Beatles' (1967-1970).

Pero Harrison grabó otro solo con fuzz. Phil Spector ocupó esa versión de Harrison para el álbum y además añadió:

Una orquestación con 18 violines,

Un coro femenino de 14 voces.

La pista base fue tocada con esta alineación:

John: bajo de 6 cuerdas y coros;

Paul: voz, piano, bajo y maracas;

George: guitarra solista y coros;

Ringo: batería;

Billy Preston: órgano y piano eléctrico.

Final sin fin

“I wake up to the sound of Music, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom: Let it be”. (Me despierto con el sonido de la Música, María, mi madre, viene a mí con palabras de sabiduría: Déjalo ser).