Inevitable ascenso de la extrema derecha en Europa

El punto principal sobre la extrema derecha a nivel europeo es que no es la historia de un resurgimiento. La historia de la extrema derecha en Europa es en gran medida una historia de continuidad. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo en diferentes países son nuevas variantes de una vieja historia de algo que hemos estado viendo durante bastantes décadas. Los politólogos tienden a analizar la trayectoria de la extrema derecha en oleadas. Ahora estamos probablemente en la 4ta. ola de política de extrema derecha en Europa, considerando la primera ola como el período de entreguerras. El punto principal sobre la extrema derecha a nivel europeo es que no es la historia de un resurgimiento. La historia de la extrema derecha en Europa es en gran medida una historia de continuidad. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo en diferentes países son nuevas variantes de una vieja historia de algo que hemos estado viendo durante bastantes décadas. Los politólogos tienden a analizar la trayectoria de la extrema derecha en oleadas. Ahora estamos probablemente en la 4ta. ola de política de extrema derecha en Europa, considerando la primera ola como el período de entreguerras.

## "Las oleadas posteriores fueron períodos en los que surgieron una serie de partidos y movimientos de extrema derecha tanto en el sur como en el norte de Europa, pero permanecieron bastante marginales. Eran partidos marginales con ideas muy claras e ideologías muy definidas, pero se mantuvieron al margen de sus sistemas políticos. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, esos partidos en general han obtenido acceso a instituciones representativas. Y en la 4ta. ola, que es lo que estamos viendo hoy, en realidad se han vuelto completamente convencionales. La distinción entre lo que es la derecha mayoritaria y lo que es la extrema derecha es cada vez menos clara. En ese sentido, creo que también es más difícil diferenciar el modelo europeo de lo que estamos viendo en USA y en otras partes del mundo, donde, de manera similar, la distinción es cada vez menos clara."

## " La extrema derecha es un movimiento global y una ideología global. Hemos visto a lo largo de los años mucha interconexión y transnacionalismo en la forma en que estas ideas se han difundido. Si miras a India, algunas de las narrativas antiislámicas que ha desarrollado (Narendra) Modi se basan en un pánico duradero sobre el Islam, que se ha desarrollado en USA y en Europa. La extrema derecha italiana se inspiró en (Donald) Trump, y en la extrema derecha de otros países, y tradujo esas narrativas y esas campañas dentro del sistema italiano, que por supuesto, tiene un pasado colonial muy diferente y una historia de relaciones raciales muy diferente. Hay bastante difusión."

## "También podemos ver un proceso de transversalización. Uno de los marcos principales de la guerra cultural es la idea de que habría una clase de intelectuales, especialmente profesores académicos, que tendrían una agenda progresista y que adoctrinarían a las nuevas generaciones con base en las llamadas teorías de género o teorías del despertar. Esa es una narrativa desarrollada en el mundo anglosajón, pero llegó también a otros países europeos. Pero esto también ha sido parte de la agenda del último gobierno de Emmanuel Macron [en Francia] que no puede ser considerado como un gobierno de extrema derecha. Ha dedicado gran parte de su tiempo y de su agenda a combatir el llamado “izquierdismo islámico”.eso se describiría como una especie de sociología que simpatizaría excesivamente con las comunidades islámicas en Francia. Entonces esa es una adaptación de la misma narrativa por parte de partidos políticos que no son de extrema derecha."

## "Hay una serie de partidos de extrema derecha en Europa que han sido y son abiertamente euroescépticos, lo que significa que rechazan la UE como proyecto político e idealizan una Europa de los pueblos o una Europa de las naciones no muy bien definida. En el sur de Europa, y particularmente en Italia, la oposición a la UE siempre ha sido principalmente un tema de campaña y no una política concreta. (...) Ciertamente hay algunos aspectos que son exclusivos del contexto italiano. El aspecto principal es que la alianza entre el centro derecha y la extrema derecha es consolidada, desde 1994, cuando surge el magnate de los medios Silvio Berlusconi, formó coaliciones de derecha en las que aceptó la participación de partidos posfascistas, Alianza Nacional entonces, la Lega Nord, y así sucesivamente. Esa alianza ha estado funcionando durante más de 20 años, así que cuando hablo de la confusión entre la extrema derecha y la derecha dominante, ese es quizás el ejemplo perfecto. Eso es único en Italia."

le pen buena.jpg Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia.

## "La razón por la que un partido de extrema derecha como Fratelli d'Italia ahora puede tomar la delantera de la coalición tiene dos explicaciones principales. Una es que Berlusconi ahora está envejecido y su partido ha perdido la mayor parte de su apoyo, pero también que Giorgia Meloni, como líder de Fratelli d'Italia, ha entendido correctamente que electoralmente valdría la pena permanecer en la oposición durante los últimos años. Fundó su partido en 2012, como un spin-off o como un renacimiento del Partido Alianza Nacional [Alianza Nacional], pero desde entonces se ha negado sistemáticamente a formar parte de cualquier gobierno de coalición, a diferencia de todos los demás partidos de la política italiana. Desde las elecciones de 2018 hemos tenido gobiernos de coalición muy diferentes, a veces con el populista Movimiento Cinco Estrellas, con el Partido Socialdemócrata, con la Lega Nord, con el partido de Berlusconi. El único partido que nunca aceptó ningún compromiso es el Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Ella es la única líder que el electorado italiano no percibe que ya haya ocupado el poder. Es la única que aún no ha engañado al electorado italiano. Ese es su mayor as para jugar en las próximas elecciones."

## "El contexto escandinavo es diferente al del sur de Europa. Pero lo que hemos visto es que, en general, esto es consecuencia de una transición ideológica y discursiva que ya se ha producido. Mi colega, Anders Jupskås, del Centro de Investigación sobre el Extremismo, ha estado señalando cómo el Partido Moderado en Suecia ya había respaldado los temas y las narrativas de los Demócratas de Suecia, en lo que respecta al Islam político, el asilo y la migración. Ha habido, digamos, una convergencia en esos temas antes de las elecciones. Ahora, a medida que llegan a compartir quizás responsabilidades dentro de un gobierno, entonces podemos ver que algunas de esas políticas se materializan realmente. Lo que hemos visto en otros países es que esto de ninguna manera detendrá el crecimiento de los Demócratas de Suecia. De hecho, vaciará el apoyo a los Moderados. Entre el original y la copia, los votantes siempre irán por el original y no por la copia. No tenemos una bola de cristal, pero en todo caso, uno esperaría que los Demócratas Suecos confirmaràn sus puntajes electorales en los próximos años al volverse aún más legítimos y centrales para el sistema político sueco."

vox.jpg Consignas de VOX, extrema derecha en España.

## "La UE ha estado en crisis desde su misma fundación. Siempre hay una nueva crisis que afecta a la política de la Unión Europea. Hay crisis migratoria, hay crisis de terrorismo, hay guerra en sus fronteras, hay Brexit. La política de Europa es siempre una política de crisis. Ahora, esta vez, estamos viendo algo que puede ser en parte diferente, por un lado, por la crisis energética y la inflación, que pueden desencadenar transformaciones importantes en la opinión pública. Por otro lado, debido a la guerra en Ucrania, se ha vuelto más difícil para los actores extranjeros inspirarse directamente en la figura de Vladimir Putin."

## "Hemos visto en Italia, Lega Nord, donde Matteo Salvini ha sido un admirador muy abierto de Putin: dijo públicamente que, en su opinión, es el mejor político vivo en la actualidad hace unos años. Rápidamente cambió esta posición cuando comenzó la guerra en Ucrania. Hubo este video muy famoso de él en la frontera entre Ucrania y Polonia con un alcalde polaco humillándolo mostrándole la camiseta con la cara de intimidación que Salvini había usado algunos años antes, mientras [Salvini] fue a Polonia a expresar solidaridad con los refugiados ucranianos. Así que ha habido un cambio de posiciones con respecto a Rusia, en particular."

##"Fratelli d'Italia tenía posiciones estadounidenses y pro-OTAN más consistentes, pero hay un punto intermedio que es la relación con los países en la frontera oriental de la UE, y no solo con Hungría y Polonia. Fratelli d'Italia es un firme partidario de los gobiernos de Polonia y Hungría porque Meloni admira la forma en que esos gobiernos han abordado los problemas relacionados con la familia, el aborto y los derechos de género. Pero los gobiernos de esos países tienen posiciones muy diferentes entre sí con respecto a Rusia. Entonces, este problema podría crear una diferenciación dentro de los diferentes partidos de extrema derecha en los países de Europa."

Viktor Orbán llega a la cumbre UE. /Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP Viktor Orban es un referente en algunos temas para Giorgia Meloni aún cuando, por motivos electorales, ella lo relativiza.

El caso de Italia

Expresión de la búsqueda apresurada de información es la entrevista, en Foreign Policy de la editora adjunta Cameron Abadi al historiador británico Adam Tooze.

Ella quiere saber si hubo un modelo económico de la extrema derecha europea en los años '30 y '40 (subestimación de la candidata Giorgia Meloni porque supone creer que ella aplicaría en 2022 ideas del pasado).

Algunos fragmentos de Tooze:

##" Quiero decir, hablar sobre el fascismo clásico (...) Fue una especie de movimiento desordenado. Algunas personas incluso cuestionan el hecho de que el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo italiano realmente deberían agruparse. Solo, por el bien del argumento, digamos que podemos tratarlos de esa manera. Entonces creo que se pueden distinguir algunos elementos. (...) lo crucial es que no favorecen el conflicto de clases. No favorecen el derrocamiento de la estructura social existente por medio de un conflicto de clase agresivo. Sobre el papel, favorecen la colaboración de clases. Entonces, tanto el movimiento fascista italiano como la Alemania nazi establecen frentes laborales. Proporcionan formas bastante elaboradas de incorporación para la clase obrera. Ambos están tratando de encontrar formas en las que los trabajadores puedan incorporarse al cuerpo político. Esta es una de las lecciones de la 1ra. Guerra Mundial, que no puedes ser un Estado poderoso si no puedes incorporar a la clase trabajadora. Y cada crítica de izquierda al fascismo desde entonces ha señalado que en la práctica, este esfuerzo por incorporar a los trabajadores fue muy unilateral, y tendió a ser en los términos de las grandes empresas (...). Entonces, incluso podría leer los regímenes como formas muy unilaterales de dominio de clase. (...) Realmente no creo que veas la esencia del fascismo hasta que veas la conquista, hasta que veas el imperialismo. Y lo que eso significa en la práctica en ambos casos no es solo una cuestión de conquista militar convencional, sino la adopción explícita de la jerarquía racial. Así que estos realmente son regímenes supremacistas blancos en una etapa muy avanzada, una apropiación completamente abierta de la superioridad racial."

## "Clásicamente, lo que representaba el fascismo, era un movimiento antisocialista y anticomunista, que hasta cierto punto limitaba su capacidad para atraer a una población más amplia. Este fue particularmente el caso en Italia. De hecho, la primera fase, la 1ra. ola del fascismo italiano, el movimiento que surgió en 1919 y tomó el poder hace 100 años en octubre de 1922, ese movimiento era muy pequeño burgués. Así que eran grupos subordinados, se podría decir, en el sentido de que estas no son las clases capitalistas dominantes que estaban en los escuadrones fascistas, aplastando cabezas, ya sabes, destruyendo oficinas sindicales. Estamos hablando de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, agricultores, administradores de fincas que son movilizados por los terratenientes y, a veces, por grandes intereses industriales con el fin de luchar contra la clase trabajadora."

giorgia meloni3.jpeg Giorgia Meloni intentando un movimiento multipartidario y plurisocial.

No es fácil encontrar datos sobre las preferencias electorales de los italianos en el momento actual, pero tuve suerte con la ayuda de algunos amigos en Twitter. Publicaré los datos en Chartbook, en el boletín, en los próximos días. Pero lo que muestran esos datos es que los Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), este nuevo movimiento de extrema derecha que encabeza Meloni, destaca precisamente por la amplitud de su base. Entonces, una de las cosas que creo que explica el aumento de Fratelli d'Italia en las encuestas recientes es precisamente que escapan de los guetos de clase, por así decirlo, y han podido posicionarse como un partido que obtendrá entre el 20% y el 25% del voto en un segmento muy amplio de la sociedad italiana. Todo a la derecha del centro parece ser un juego justo para ellos. No es fácil encontrar datos sobre las preferencias electorales de los italianos en el momento actual, pero tuve suerte con la ayuda de algunos amigos en Twitter. Publicaré los datos en Chartbook, en el boletín, en los próximos días. Pero lo que muestran esos datos es que los Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), este nuevo movimiento de extrema derecha que encabeza Meloni, destaca precisamente por la amplitud de su base. Entonces, una de las cosas que creo que explica el aumento de Fratelli d'Italia en las encuestas recientes es precisamente que escapan de los guetos de clase, por así decirlo, y han podido posicionarse como un partido que obtendrá entre el 20% y el 25% del voto en un segmento muy amplio de la sociedad italiana. Todo a la derecha del centro parece ser un juego justo para ellos.

## " (Silvio) Berlusconi en 2003 le dijo alegremente al periódico británico The Spectator que (Benito) Mussolini, entre comillas, nunca mató a nadie y que sus campos de prisioneros eran como lugares de vacaciones donde la gente tomaba, ya sabes, descansos de sus carreras políticas. Sí, en muchos aspectos ahora su ideología es esencialmente la de un partido conservador, no muy diferente del [Partido Republicano] en USA. Sin embargo, llevan esto un paso más allá. Se asocian activamente con un linaje que se remonta a un dictador que llevó a Italia a la guerra en la 2da. Guerra Mundial. Y esto no es cierto para ninguno de los análogos, por lo que no es cierto en Hungría, por ejemplo. [Viktor] Orban es muy cuidadoso en distanciarse en cuestiones clave de [Miklos] Horthy, es muy cuidadoso en alinearse con bastante sensatez, condenando la participación de los derechistas húngaros en el Holocausto. Asimismo, en Polonia, no existe un vínculo directo que atraviese los movimientos nacionalistas actuales en Polonia y las políticas de nacionalismo extremo en el período de entreguerras. Esta voluntad de apropiarse directamente del pasado fascista es muy particular de Italia."

## " Creo que el problema de Italia es que tiene varios tipos de problemas económicos superpuestos. Y entonces no está claro si una forma constitucional en particular (N. de la R.: presidencialismo en vez de parlamentarismo) será mejor que la otra. Al mismo tiempo, tiene un enorme problema de deuda que debe gestionarse. No es necesario que se agote necesariamente, pero debe administrarse con cuidado. Para lo cual necesita mantenerse en buenos términos con Bruselas (N. de la R.: la UE). Y por otro lado, también tiene profundos problemas estructurales que se manifiestan en un crecimiento lento, por lo que probablemente se desearía un profundo acuerdo consensuado de muchos partidos políticos para programas a largo plazo, lo que sugeriría un tipo diferente de estructura política. Así que es difícil saber realmente hacia dónde se dirige Italia en este aspecto."

## "También es cierto que los políticos italianos tienen que ser pragmáticos. Saben que el electorado italiano sigue siendo mayoritariamente europeísta, por lo que una fuerte posición antieuropea te margina. Y también saben que Italia depende de facto del apoyo de la UE, en particular del [Banco Central Europeo]. Y creo, ya sabes, aquí vamos a ver a Roma, cualquier gobierno que surja, buscando negociar un trato, esencialmente un 'modus vivendi'. Y se podría decir que esto también tiene historia, ¿verdad? Porque Mussolini en la década de 1920 no era el radical que se convirtió en los años '30. Era radical en casa. Destruyó la izquierda italiana. Pero era un mimado de Wall Street y cultivó deliberadamente las finanzas extranjeras en los años '20. Esto no necesariamente te diferencia del clásico modelo fascista italiano. Pero ese tipo de pragmatismo, creo, es lo que vamos a ver."

-------------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Desde Intrusos, el Grupo América dispara contra Antonio Laje

Alerta: así hackean tu WhatsApp y estafan vía Mercado Pago

El té definitivo para bajar el azúcar en sangre y la inflamación

A Béliz le volvió el alma al cuerpo: Explotó el BID y Claver-Carone tiene las horas contadas

Eduardo Feinmann desempolvó internas de A24 y Marcela Pagano estalló