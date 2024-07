El último resplandor de Shelley Duvall: La musa del terror que no brillará más

La actriz reveló que llegó a llorar 12 horas diarias durante semanas, una situación que la llevó al límite emocional.

Este tipo de prácticas eran tristemente comunes en la época dorada de Hollywood, donde el “método ” y la búsqueda de la perfección a cualquier costo eran moneda corriente. Duvall, como tantas otras estrellas de su generación, fue víctima de un sistema que priorizaba el resultado final por sobre el bienestar de los actores.

Embed - Stanley Kubrick and Shelly Duvall Arguing on The Shining Film Set