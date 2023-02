Cuento chino: Globo aerostático, error de cálculo ¿inocencia?

"China es un país responsable y siempre ha acatado estrictamente el derecho internacional. No aceptamos especulaciones ni exageraciones sin fundamento", afirmó el canciller Wang Yi.

Su adjunto, Ma Zhaoxu, regresó de 2 días en Rusia con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y acordaron impulsar las relaciones bilaterales a un nivel superior.

https://twitter.com/AdamRBond/status/1621409898725605376 Here is your US-REGISTERED ‘Chinese Spy Baloon’ pic.twitter.com/ymUK0bb0NS — Adam Bond Official (@AdamRBond) February 3, 2023

El Ministerio de Exteriores de China había confirmado que el supuesto globo espía aerostático detectado en el espacio aéreo de USA despegó desde su territorio aunque aclaró que era de naturaleza civil: "Se trata de un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos" pero "se desvió mucho de su ruta prevista", debido a los fuertes vientos y su capacidad limitada de autodirección.

Cuando USA lo identificó, estaba sobre el estado de Montana, o sea que ya llevaba recorrido bastante territorio estadounidense.

Beijing afirmó que "lamenta la entrada no intencionada de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense que ocurrió por fuerzas mayores. La parte china seguirá en contacto con su contraparte estadounidense y manejará adecuadamente esta situación inesperada".

Según el Pentágono, el globo se desplazaba a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y no representaba una amenaza militar o física para las personas en tierra. También que el aparato estratosférico voló desde las islas Aleutianas, en el mar de Bering, y llegó a Montana a través de Canadá.

Quien primero reclamó que se derribara al globo fue Donald Trump.

https://twitter.com/__alex__davis__/status/1621960725219401734 Watched a jet shoot down the Chinese spy baloon from my front porch. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/eCDNwDq3JL — alex (@__alex__davis__) February 4, 2023

Buena oportunidad para consultar a Carlos Pérez Llana, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en las Universidades de San Andrés, Torcuato Di Tella y Siglo 21, y ex embajador en Francia.

-¿Es posible creer que el sobrevuelo del globo aerostático chino por sobre USA fuera un error de cálculo imprevisible y no deseado?

-No, esa es una más de las mentiras chinas, este globo tiene múltiples usos sean usos científicos, meteorológicos, climáticos, y fines de espionaje. Yo creo que este es el caso sobre todo si uno toma como referencia por dónde ha pasado. Es un globo que vuela más bajo que un satélite, es un globo que está más alto que un avión, es muy barato… de manera que los chinos hacen un espionaje evidente y yo creo que ahí hay un punto interesante. Ellos no son estúpidos, sino que saben que Blinken estaba por viajar. El poder chino no es un poder único y homogéneo, me parece que ahí hay pendientes que en crisis afloran. Blinken ha hecho bien en suspender porque me parece que ir ahora es una especie de aceptación de una intromisión y de un acto de espionaje.

-¿Qué otras naciones juegan su partido en los entretelones? ¿Hay indicios de tal juego?

-Yo también lo asocio con otras dos cosas que acaban de pasar en los últimos días. USA ha logrado dos avances muy importantes. La diplomacia estadounidense ha avanzado, luego de la reunión con el 1er. ministro japonés y el presidente Biden. Me parece que acá es importante destacar, que ahora las bases estadounidenses en Japón van a servir de apoyooficial en el caso de un conflicto en Taiwán. Y Japón ha modificado su política defensiva, incrementando el presupuesto para defensa en monto notable. Se habla mucho del incremento del presupuesto de Francia y de Alemania, pero el aumento de Japón para los próximos 5 años, es de US$ 200.000 millones, equivalente al 2% del PIB.

Y un segundo acuerdo en virtud del cual el gobierno filipino, públicamente ha adherido y ha avanzado en una alianza con USA, influyendo para esto la presión que China hace en esa región, en la cuestión de la soberanía marítima. Hay muchas islas filipinas cerca de Taiwán, una zona estratégica para Beijing, y me parece que esto también le está dando a China la imagen de un cerco.

Y por último, que su aliado y socio ruso (el de China) está en problemas en Ucrania, detona lo que yo creo es una provocación: el globo… me parece que estas acciones configuran una cadena de hechos bastante peligrosos y sofisticados.

-¿Por qué China se muestra tan ofensiva hoy? ¿Cuál cree es la explicación de este espionaje descuidado? ¿O forma parte del temperamento de Xi Jinping?

-Es que los chinos se sienten ya muy afectados… lo que el gobierno de EEUU en la administración Trump ha hecho en su momento con China – ser vista como un enemigo comercial- no sirvió. Había que ir a una nueva etapa y esto lo ha hecho la gestión de Biden. Hay que hacer - y China lo está empezando a ver- una muralla tecnológica para cercar a China.

China sabe que la guerra pasa por los semiconductores y esa es una batalla que la tiene perdida.

