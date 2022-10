China: Xi Jinping ascendió a Li Qiang a Nº2 del PCCh

Ding ha sido director de la Oficina General del Comité Central del PCCh desde 2017.

En la primera sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh también fueron elegidos miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh en la sesión, que respaldó a los miembros de la Secretaría del Comité Central del PCCh nominados por el Comité Permanente del Buró Político del PCCh. Comité central.

La sesión nombró a los miembros de la Comisión Militar Central, con Zhang Youxia y He Weidong como vicepresidentes.

La sesión aprobó al secretario, vicesecretarios y miembros de la Comisión Permanente de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI) elegidos en la primera sesión plenaria de la 20ª CCDI.

Después de que concluyó la sesión plenaria, Xi llevó al nuevo liderazgo central del Partido para reunirse con periodistas chinos y extranjeros en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing y pronunció un discurso.

Xi dijo que China abrirá más sus puertas al resto del mundo.

"Seremos firmes en la profundización de la reforma y la apertura en todos los ámbitos, y en la búsqueda de un desarrollo de alta calidad".

Así como China no puede desarrollarse aislada del mundo, el mundo necesita a China para su desarrollo, dijo Xi. A través de más de 40 años de incesantes reformas y aperturas, China ha creado los milagros gemelos del rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo, dijo Xi.

El hombre leal

A principios de 2022, cuando estalló en Shanghái el peor brote de coronavirus de China desde el comienzo de la pandemia, la carrera de Li Qiang estuvo bajo una inmensa presión.

El funcionario de más alto rango de la ciudad presidió el cierre del centro financiero, una ciudad de 26 millones de habitantes, para detener la propagación del virus. Él interrumpió la economía y desató el pánico cuando la gente se quedó sin alimentos y medicinas.

En un momento en el que destacó su falta de familiaridad con el caos diario desatado por el cierre, Li pidió a sus ayudantes que le explicaran el concepto de "líder de grupo", un término que se usa para describir a una persona que organiza las compras para los residentes a los que se les prohíbe salir de sus departamentos.

Apenas unos meses después, el presidente de China, Xi Jinping, ascendió a Li al Comité Permanente del Politburó para servir como el funcionario Nº1 de más alto rango del partido y presunto primer ministro en espera.

Un leal exsecretario de Xi, a quien siguió al escenario el domingo 23/10 en el congreso del Partido Comunista , la rápida ascensión de Li es una evidencia definitoria de la consolidación del poder del presidente mientras se prepara para un tercer mandato sin precedentes.

“Va en contra de todo tipo de predicciones que teníamos en el pasado”, dijo Alfred Wu, profesor de la Universidad Nacional de Singapur. “Pensamos que la gestión de Covid en Shanghái fue un fracaso, pero para Xi Jinping demostró que Li Qiang es leal”.

El Presidente puede “designar a su gente, haga lo que haga su gente”, agregó.

Li nació en 1959 en Zhejiang y trabajó en una estación de riego y drenaje en su juventud. Cuando Xi gobernó la provincia de 2004 a 2007, Li sirvió directamente bajo sus órdenes.

A él se le considera parte del llamado “ejército de Zhijiang” de Xi: antiguos colegas de la provincia, un juego de palabras que hace referencia a una columna que el Presidente escribió en un periódico regional durante su mandato como gobernador.

Según analistas de Brookings Institute, Li es uno de los “protegidos de mayor confianza” de Xi.

En 2013, él mismo se convirtió en gobernador de Zhejiang, antes de asumir el cargo de secretario del PCCh de la provincia económicamente crítica de Jiangsu y luego jefe del centro financiero de Shanghái, un nombramiento realizado en el último congreso del partido en 2017.

El principal escollo en su ascenso, que se consideró ampliamente que descarriló su oportunidad de tener un papel importante en el partido, fue el estallido de Shanghái entre marzo y junio de este año.

El brote provocó críticas generalizadas después de que la experimentación del gobierno local con un enfoque más flexible finalmente permitió que los casos se propagaran y la ciudad fue cerrada por completo.

En el período previo al congreso del PCCh, Shanghái no se arriesgó. En un ejemplo modelo de las restricciones de covid cero que Xi aplaudió la semana pasada, las autoridades adoptaron un enfoque de línea dura para las nuevas infecciones, acordonando los vecindarios y poniendo en cuarentena a los contactos cercanos durante 7 a 10 días.

Li, que no tiene experiencia en el gobierno central, ahora está en línea para reemplazar al 1er. ministro Li Keqiang, un exrival de Xi por el papel principal de China y una figura que ha sido en gran parte marginada. Asociado con un enfoque orientado al mercado, Li Keqiang no fue incluido en el comité central de 205 personas anunciado el sábado 22/10, lo que lo hace inelegible para el comité permanente de élite de 7 personas anunciado al día siguiente.

Hay elementos del pasado de Li Qiang que también están asociados con el desarrollo del sector privado, que Brookings dijo que ha "apoyado firmemente".

En Shanghái, la ciudad más grande del país y principal centro financiero, Li Qiang supervisó el establecimiento de Star Market, una bolsa de valores basada en tecnología que un exfuncionario de la bolsa describió como un 'regalo' de Xi. También supervisó la construcción de una fábrica de Tesla, que tomó solo 10 meses.

“Dejando de lado los eventos del año pasado, básicamente tiene una buena reputación en Shanghái entre la comunidad empresarial. Así que es a la vez un protegido de Xi y alguien que no parece 'antiempresarial' para los inversores”, dijo Andrew Gilholm, jefe de análisis de China en Control Risks, una consultora.

Pero a la luz del cierre, Gilholm sugirió que el nombramiento también era “una señal de que implementar las directivas centrales es una métrica crítica de desempeño de los funcionarios”.

Los analistas agregaron que las promociones y reorganizaciones en el Congreso, incluso en el caso de la 2da. posición más poderosa, apuntan a la capacidad de Xi para llenar los círculos políticos de élite de China con aliados de larga data.

El parlamento de China no confirmará los puestos gubernamentales de Li y otros altos funcionarios del partido hasta que se reúna su sesión anual en marzo.

“El cargo de 1er. ministro bajo Xi Jinping es realmente totalmente diferente al cargo de 1er. ministro bajo Deng Xiaoping”, dijo Wu, refiriéndose al énfasis pasado de China en un espíritu de liderazgo colectivo, que comenzó después de que Deng se retirara del escenario político en 1994 y muriera 3 años después, pero ha terminó con Xi. “El premier ya no es tan importante como antes”.

