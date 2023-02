China denuncia a los ciberpiratas ATW

La ciberseguridad de China denunció la existencia de un grupo de piratas informáticos llamado Against The West (ATW), cuyos miembros principales provienen de Europa y América del Norte, que ha estado lanzando " ataques cibernéticos sostenidos contra el sistema informático chino, lo que representa una grave amenaza para la seguridad de los datos del país", según el vocero del Partido Comunista Chino, Global Times, cuya fuente es "Qi An Pangu, un laboratorio de ciberseguridad con sede en Beijing".