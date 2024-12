Enzo Fernández le paró el carro a un periodista: "¿Por qué me preguntan eso?"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Perla_Londres/status/1872413376187674777&partner=&hide_thread=false El enojo de Enzo Fernández sobre la pregunta de candidatos al título:



“No entiendo por qué cada vez que doy una nota me preguntan eso, no entiendo. Si Enzo lo dice es porque es así

Estamos siempre entrenando y jugando para defender al Chelsea y dejarlo lo más alto posible” pic.twitter.com/DgWVGlcvtD — La Perla (@Perla_Londres) December 26, 2024

"Ustedes, los jugadores, ¿se sienten ya, a pesar de la derrota de hoy, con posibilidades?", le preguntaron. Y Enzo Fernández siquiera dejó que terminara de hablar. "No entiendo por qué cada vez que doy una nota me preguntan eso, la verdad no entiendo. Si Enzo (Maresca) lo dice es porque es así. Estamos siempre entrenando y jugando cada vez que nos toca defender al Chelsea y dejarlo lo más alto posible", dijo el volante de la Selección Argentina.

