YPF: Récord de perforación, suba de acciones y guiño en el juicio

Se superan los 323.000 barriles diarios

La constante mejora de las operaciones en Vaca Muerta se revela como fundamental para potenciar la generación de valor en YPF, impulsando una mayor productividad en este activo estratégico que ha sido el cimiento del crecimiento experimentado por la compañía en los últimos dos años.

En el tercer trimestre del presente año, la producción no convencional de YPF alcanzó una marca histórica, representando el 45% de su producción total. El shale oil exhibió un crecimiento interanual del 28%, mientras que la producción de gas no convencional experimentó un incremento del 10%. En el tercer trimestre del presente año, la producción no convencional de YPF alcanzó una marca histórica, representando el 45% de su producción total. El shale oil exhibió un crecimiento interanual del 28%, mientras que la producción de gas no convencional experimentó un incremento del 10%.

En términos específicos, la producción de crudo no convencional registró un aumento del 20%, mientras que la de gas no convencional creció un 6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Este notable crecimiento se sustenta en mejoras operativas que se tradujeron en un promedio de 297 metros por día en perforación y 217 etapas por conjunto al mes en fracturación, durante el tercer trimestre de 2023.

Récord absoluto en Vaca Muerta!

En Octubre, se superaron x primera vez los 323 mil barriles diarios de petróleo (más de la mitad del total del país).

Los principales productores de VM son YPF, VISTA, CHEVRON y SHELL.



En Octubre, se superaron x primera vez los 323 mil barriles diarios de petróleo (más de la mitad del total del país).



Los principales productores de VM son YPF, VISTA, CHEVRON y SHELL. pic.twitter.com/Xv5lmFo4to — Argentina Oil & Gas (@Petroleo_Arg) November 22, 2023

Entrega de activos (se ahorra el desembolso de US$ 16.000 millones)

Volviendo específicamente a YPF, tal como informó Urgente24 en: YPF deberá entregar activos y no pagar US$16.000 millones, la jueza de Nueva York, Loretta Preska decidió acceder al pedido argentino para no entregar los fondos, que debería depositar YPF, pero puso nuevas condiciones, "entregar activos" puntualizó.

Mientras las acciones de la compañía reaccionaron con fuerza tras la victoria de Javier Milei, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, accedía al pedido de la Argentina para no depositar US$16.000 millones.

El especialista en mercados, Sebastián Maril. Explicó en su cuenta de X que:

La jueza Preska accede a pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de US$16.100 M, pero ordena a Argentina a aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos La jueza Preska accede a pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de US$16.100 M, pero ordena a Argentina a aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos

Juez Preska accede a pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de USD 16.100 M, pero ordena a Argentina a aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos.



Judge Preska grants… — Sebastian Maril (@SebastianMaril) November 21, 2023

En ese orden sumó:

También suspende posibles embargos hasta considerando la totalidad del fallo de US$ 16.100 M, pero Argentina debe depositar un monto menor si quiere evitar embargos También suspende posibles embargos hasta considerando la totalidad del fallo de US$ 16.100 M, pero Argentina debe depositar un monto menor si quiere evitar embargos

