Wall Street cauteloso ante el próximo movimiento de la Fed

image.png Investing.com

Meta -ex Facebook- caía un 5,8% y arrastraba al S&P 500 y al Nasdaq luego de que se diera a conocer una sentencia de la Unión Europea que asegura que Facebook e Instagram no deben exigir a los usuarios que acepten anuncios personalizados basados en su actividad digital. Por su parte, Bank of America retrocedía un 2,9%, protagonizando las caídas del sector financiero. El presidente ejecutivo de la entidad aseguró que para el próximo año, el banco pronosticaba 3 trimestres de un leve crecimiento negativo.