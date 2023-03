Tras corrida cambiaria, Sergio Massa convoca a bancos, fondos y seguros

En tanto, la consultora GERES alertó que al 15 de marzo, las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$1.277 millones: las reservas líquidas fueron negativas en US$ 5.139 millones, US$3.818 millones correspondieron a oro y US$ 2.599 millones a DEG. Las reservas totales se situaron en US$ 37.783 millones.

Un informe elaborado por Fundación Capital, de Martín Redrado, al que tuvo acceso Infobae, arrojó un durísimo panorama respecto al comportamiento de las reservas netas. Según estimaron, el Banco Central habría perdido hasta mediados de marzo nada menos que el 85% del stock total. En apenas dos meses y medio, según estas proyecciones, la disminución fue de los US$ 9.100 millones a tan solo US$ 1.400 millones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, reaccionó ante esta situación y se encargó de destrabar nuevos préstamos que reforzaron en unos US$680,4 millones.

Atrasan pagos al FMI

Sobre el asunto del Fondo, cabe destacar que la cifra que se tenía que pagar este el lunes y martes ascendía a US$ 2.680 millones y ahora quedo postergada hasta la próxima reunión con el directorio, pactada para el 31 de marzo. Según un artículo de Clarín, redactado por Juan Manuel Barca:

La expectativa es que el Fondo apruebe un desembolso de US$ 5.300 millones y con esos recursos cancelarle los vencimientos.

El Fondo había aceptado la flexibilización de la meta de acumulación de reservas netas en, al menos, US$ 2.000 millones, y acepto demorar el pago de esta semana. Desde el ministerio de economía aseguraron que: "Se acordó con el FMI pagarle con el desembolso del 31 de marzo".

El equipo de Massa alcanzó un acuerdo técnico con el staff el domingo de la semana pasada. El alivio en las exigencias de reservas es el tercer cambio desde la firma del acuerdo en marzo del año pasado y apunta a darle un respiro al gobierno en un año electoral, que veía imposible cumplir el objetivo inicial por la sequía. Explicaron:

Una vez que hay staff level agreement va el staff report, se define fecha de directorio y es un tema operativo

