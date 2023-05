Sin freno: Inflación de abril fue 8,4% y ya alertan por mayo

A nivel de las categorías, Estacionales lideró el aumento (12,6%) seguida por el IPC Núcleo (8,4%); en tanto que los Regulados registraron un incremento de 4,9%.

image.png Es la inflación más alta en 32 años (Gráfico de Consultora Sarandí)

La nueva realidad

El economista, Manuel Adorni, destacó en un artículo de Infobae, como el dato de inflación mensual comenzó a perder relevancia entre los argentinos. Al respecto, el economista decía: "La dinámica inflacionaria en la Argentina (en donde los tres dígitos anuales de inflación ya son parte de nuestra realidad) no permite darle real importancia a los datos del mes anterior, sino más bien que nos hace esforzarnos por intentar comprender que es lo que viene por delante. Todo lo que nos puedan contar sobre lo que haya ocurrido un mes atrás seguramente no se alejara demasiado de la percepción que tuvimos cada uno de nosotros cada vez que visitamos un supermercado, pagamos la cuota de un colegio privado o intentamos salir a comer a algún restaurante. Casi una constante de lo que viene pasando hace un tiempo en la Argentina, donde la inflación ya no solo resulta un dato, sino que

a gente lo sufre cada día mientras ve pulverizarse su ingreso. a gente lo sufre cada día mientras ve pulverizarse su ingreso.

Los salarios en la Argentina están en uno de sus peores momentos históricos. Esto genera que cada salto inflacionario tenga un impacto directo en muchas familias argentinas. Incluso cada mes son miles aquellos que caen por debajo de la línea de pobreza. La inflación nos empobrece cada vez más y aquel que tal vez ayer podía cubrir sus necesidades básicas, hoy ya no logra hacerlo. Muchas veces parecen exageradas algunas descripciones de la realidad argentina; sin embargo, hoy un tercio de los empleados en relación de dependencia es pobre y muchas veces ni siquiera logra darse cuenta de ello:

"Inflación psicológica": La oposición 'destruyó' a Alberto

"Inflación psicológica": La oposición 'destruyó' a Alberto

Tal como informó Urgente24, Alberto Fernández volvió a dar una entrevista este viernes (12/05) en la que dejó polémicas definiciones, siendo la " inflación psicológica" la que más llamó la atención. Por caso, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta dijo estar "anonadado", mientras que el otro precandidato, Gerardo Morales, mandó al Presidente a "hacer terapia".

Las repercusiones sobre este concepto de Alberto Fernández no se hicieron esperar, y fueron muy duras.

“Anoche hablaba del tema con Sergio (Massa), tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube... el 'por las dudas aumentamos', eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”, aseguró hoy el mandatario en una entrevista con Gustavo Sylvestre.

“Hay que frenar la inflación de algún modo. Sergio lo ha intentado, en algún momento funcionó y otro momento no, pero tenemos que pararlo”, completó el Presidente.

"Es una falta de respeto a los argentinos. Estoy anonadado, absorto de que haya dicho tamaña barbaridad", respondió luego Rodríguez Larreta.

"Las cosas van a cambiar cuando discutamos sobre lo importante, que es cómo recuperar el trabajo y el sueldo y la jubilación, que se escapa entre los dedos", añadió.

Y continuó: "Prometer sin concretar es facilísimo. Los argentinos tenemos que exigir un Estado que mire para adelante, a largo plazo, que solucione los problemas que tenemos hoy, pero con la mirada puesta en el futuro y tenemos que hacerlo sin peleas. Existe un futuro en la Argentina si dejamos de pelearnos entre nosotros".

