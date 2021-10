Se habla de colapso marítimo de exportaciones: No hay buques

Colapso marítimo en el horizonte doméstico consecuencia que muchas flotas ya no quieren visitar puertos argentinos, consecuencia de todos los conflictos recientes que encarecen muchísimo la operación y, además, complican las otras rutas ya comprometidas por los buques. Por lo tanto, no es negocio para los armadores llegar hasta la Argentina a cargar si no se puede garantizar que será en tiempo y forma. El Gobierno ha exhibido una ideológica estupidez anti exportadora, con una supuesta 'comprensión' de los sindicatos reclamantes, permitiendo que ocurran bloqueos de carga durante días y días, en la ignorancia que esto tiene consecuencias, que son las que expone el Consejo Agroindustrial Argentino. El comunicado lo titularon: "El colapso logístico marítimo está limitando severamente las exportaciones agroalimentarias".