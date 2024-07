Se descomprime la presión en el dólar blue (baja a $1.410)

Los dólares, en el centro del debate

Tal como señalan desde iProfesional, es un clásico de la crisis que afecta a la Argentina en los últimos años: la falta de divisas que asegure la estabilidad a largo plazo.

Tal como señalan desde iProfesional, es un clásico de la crisis que afecta a la Argentina en los últimos años: la falta de divisas que asegure la estabilidad a largo plazo.

En la actualidad, el Gobierno necesita demostrar que la economía recibe los dólares necesarios para funcionar, y que no habrá un empeoramiento de la crisis.

"Necesitan marcar el camino; por ahora no tenemos ninguna señal adicional de parte de los funcionarios. Y ellos saben perfectamente que el mercado les bajó el pulgar después de la conferencia del viernes", comentó a iProfesional el director de un banco privado nacional con contacto permanente con el equipo económico.

Durante la reunión de Gabinete de ayer en la Casa Rosada, el ministro de Economía señaló que la volatilidad en el mercado era esperada luego de los anuncios de la semana pasada. Y que la volatilidad era algo transitorio.

No es el clima que se vive en el mercado financiero. "Hay bancos internacionales muy nerviosos. No están dispuestos a darle crédito al Gobierno si no queda claro el camino de los próximos meses", indicó una fuente del sistema financiero local.

Brecha cambiaria y “contaminación a precios”

El economista Daniel Artana cree que el Gobierno de Milei puede hacer algo para ir levantando el cepo.

Sobre la brecha cambiaria que trepó al 55% el martes (2/7) tras la nueva suba del dólar blue que lo llevó a tocar los $1430, Artana reconoció que “complica” y explicó que “no hay que mirar el tipo de cambio nominal, porque la economía tiene mucha nominalidad, entonces a mí $1.400 no me dice nada, o sea, lo que hay que mirar es la brecha, y la brecha que en algún momento estuvo bien por abajo del 20%. La brecha al 50% o más obviamente es un problema”. Y advirtió que “eso te genera alguna contaminación a precios, por más que sea mínima, siempre algo hay, pero además te genera la tentación de empezar a hacer maniobras non-sanctas, digamos”.

En esa línea, alertó que “si eso no se va corrigiendo el Gobierno tendrá que tomar medidas para tratar de que esa brecha caiga” y sobre el cepo planteó si el Gobierno “no puede ir haciendo algo que muestre que está transitando ese camino…hay cosas que puede hacer”.

“El Fondo Monetario le ha dicho al Gobierno que saque el dólar blend, el Impuesto País…le ha dicho, ‘anda rápido’, pero el Gobierno quiere ir más despacio”, puntualizó

