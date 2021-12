Problemas entre USA e Irán por el acuerdo nuclear

Fuimos a Viena con una seria determinación, pero no somos optimistas sobre la voluntad y la intención de Estados Unidos y las tres partes europeas del acuerdo Fuimos a Viena con una seria determinación, pero no somos optimistas sobre la voluntad y la intención de Estados Unidos y las tres partes europeas del acuerdo

Aunque Blinken afirmo que

No es demasiado tarde para que Irán dé marcha atrás y se comprometa de forma significativa

parece que ambas partes podrían estar tratando de evitar la culpa si las conversaciones se rompen.

Los comentarios se conocen en el cuarto día de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para que ambos países vuelvan a participar plenamente en el acuerdo, según el cual Irán limitó su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU.

Las conversaciones se reanudaron el lunes tras un paréntesis de cinco meses provocado por la elección de un presidente de línea dura antioccidental.

El organismo de control nuclear de la ONU dijo el miércoles (1/12) que Irán ha empezado a producir uranio enriquecido con centrifugadoras avanzadas en su planta de Fordow, excavada en una montaña, lo que erosiona aún más el acuerdo nuclear durante las conversaciones.

Sobre esto, Blinken dijo

Lo que Irán no puede hacer es mantener el statu quo de avanzar en su programa nuclear mientras arrastra los pies en las conversaciones. Eso no sucederá

No estaba claro si Blinken había sido informado de las últimas propuestas de los iraníes cuando hizo los comentarios.

Aun así, el negociador nuclear jefe de Irán, Ali Bagheri Kani, afirmo que

Les hemos entregado dos borradores (...) Por supuesto tienen que comprobar los textos que les hemos entregado. Si están dispuestos a continuar las conversaciones, estamos en Viena

Un diplomático europeo en Viena confirmó la entrega de los borradores de los documentos.

Según el pacto, Teherán limitó su programa de enriquecimiento de uranio, una posible vía para conseguir armas nucleares, a cambio de un alivio de las sanciones económicas.

En 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo nuclear, calificándolo de demasiado blando con Irán, y volvió a imponer duras sanciones estadounidenses, estimulando a Teherán a incumplir los límites nucleares del pacto.