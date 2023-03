Patricia Bullrich: La duplicación del Estado trajo miseria

La duplicación del Estado no le significó una duplicación en la calidad de los servicios. Lo único que generó es un aumento de miseria y pobreza. Esto implica que, el cambio de régimen, que va a tener una etapa de transición, no va a tener un cambio menor, no es un cambio que se pueda pensar como una secuencia gradual de cambios pequeños sobre nuestra economía