Nafta a US$1,2: En 3 meses o inmediato, ese es el debate

"El impuesto nacional a los combustibles mantiene inalterado su valor en $27,6 desde octubre de 2022, a pesar del aumento de la inflación. No obstante, a fines del corriente mes vence el ultimo decreto firmado, por lo cual, de no renovarse este decreto el valor de este tributo aumentará según la inflación. En marzo de 2018, el valor del tributo era de $7,13. Ese monto a precios de enero de 2024 equivale a $227. Respecto al valor actual de $27,6, el valor potencial del impuesto es un 722% más alto. Tomando como referencia el valor de un litro de nafta súper en la ciudad de Córdoba de $806, bajo el supuesto de traslado del 100% del incremento del tributo, el precio aumentaría a $1.005, un incremento del 25%. Convirtiendo estos valores al tipo de cambio oficial peso-dólar, implicaría pasar de U$S 0,95 a U$S 1,2", explica.