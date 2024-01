Con sesión por Ley Ómnibus, Posse espera señales del FMI

FMI y ‘aire’ al Gobierno

Nicolás Posse también será recibido en USA por la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Cabe recordar que el Fondo viene de otorgarle un aplazamiento de dos meses a la gestión de Javier Milei para la revisión por el préstamo de US$ 44.000 millones otorgado al país, para permitirle al nuevo gobierno contar con más tiempo para aplicar reformas y negociar un nuevo programa.

nicolas posse.jpg El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, viaja a reunirse con el FMI en medio de los preparativos para la sesión por la Ley Ómnibus, con la cual la gestión Milei espera dar una buena impresión al organismo.

La agencia Reuters informó que "responsables del Gobierno y del FMI acordaron que la última revisión del actual paquete del país, inicialmente prevista para septiembre, se pospondrá hasta noviembre".

La resolución del Fondo Monetario Internacional significa el primer cambio de fecha de la última revisión del préstamo que se acordó en 2022. Se estima que la junta ejecutiva aprobará dicho aplazamiento, además de los 4.700 millones de dólares en financiación durante una reunión este miércoles.

Las tres revisiones restantes pactadas, generarán un total de 1.900 millones de dólares en reembolsos.

"El país siempre podría negociar un nuevo programa antes de que finalice el préstamo actual, pero ahora tiene más margen de maniobra hasta finales de año para decidir qué quiere hacer", dijeron fuentes del FMI.

Acerca del Fondo, una conclusión anticipada: Georgieva quiere señales de consenso político sobre el ajuste. Ella no quiere comprometerse con lo efímero, y lo unilateral siempre es fugaz a menos que exista un gran poder, que no es el caso del gobierno de La Libertad Avanza. Lo que sucede en el Congreso no le suma a Javier Milei.

