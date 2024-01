Se complica: Javier Milei vs. Guillermo Francos ¡y el FMI!

EL IMPUESTO PAÍS NO ES COPARTICIPABLE Y, POR AHORA, NO SE COPARTICIPARÁ



- A pesar de lo mucho que se ha escrito y dicho en los últimos días, el Impuesto PAIS nunca fue coparticipable.



- De todo lo recaudado, no se transfiere un sólo peso a las provincias.



- Pero además, todo…