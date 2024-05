"Milei será forzado a devaluar, la pregunta es cuándo y a qué nivel"

Sobre una posible devaluación

"Utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria en un contexto en el cual la indexación que se está implementando (alquileres, prepagas, jubilaciones, etc.) genera una inercia de alrededor del 5% mensual, inevitablemente le pone una fecha de defunción al crawling del 2%. Recordemos que el tipo de cambio como ancla ha truncado las ambiciones de decenas de ministros de Economía en la historia económica de Argentina. El mercado está reaccionando negativamente. Por ejemplo, veremos que el campo reducirá su liquidación y acumulará stock de granos localmente, las importaciones aumentarán comparado con los meses anteriores, etc. El tema no es si devalúan o no pues serán forzados a hacerlo. La pregunta es cuándo y a qué nivel se hará".

Jorge-Piedrahita.jpg Jorge Piedrahita.

Sobre el cepo y la recesión

"La recesión es una "L" en estos momentos y en el mejor de los casos podrá ser una pipa de Nike, o sea una recuperación lenta. No hay elementos en el corto plazo para proyectar un aumento del nivel de actividad. En todo caso podemos aspirar a frenar la caída en los próximos tres a cuatro meses. No veo una salida del cepo en el corto plazo y de hecho el Gobierno es más cepo-dependiente cada día".

Sobre la posibilidad de que el FMI desembolse fondos frescos

"Estamos lejos de tener acceso a los mercados voluntarios de crédito. El FMI en el margen podría facilitar algún dinero adicional pero estaría muy lejos de los US$ 15.000 millones que solicita el Gobierno. De hecho para acelerar el acceso a los mercados se necesita un reperfilamiento o una nueva restructuración de la deuda. Argentina no puede afrontar los vencimientos de los próximos dos años y con los BOPREAL hemos deteriorado el perfil de pagos. Volver a tener acceso a los mercados implica un riesgo país mucho más bajo que el actual y sería un paso muy positivo para un ciclo de inversiones que generen crecimiento".

Sobre el agotamiento del ajuste

"En los próximos meses se agotará el modelo de ajuste y el apoyo que tiene el Gobierno en las encuestas comenzará a menguar. No es claro cuál será la reacción del Gobierno o el camino que eligirá. Por ahora han dejado de lado los principios libertarios en favor de un pragmatismo que en algunos casos es necesario".

Sobre el efecto de las reuniones de Milei con Elon Musk

"Es marketing y propaganda de alto nivel a un bajo costo. Algo similar sucedió con (Mauricio) Macri inicialmente y luego cerró su mandato con una crisis. El Gobierno e incluso parte de la prensa exageran el impacto de las cumbres libertarias que generan ríos de tinta en los periódicos pero no generan aún inversión directa".

