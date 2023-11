Milei-Massa y los 7 escenarios para el dólar oficial y CCL

Oficial: En este escenario, PPI prevé que 2 factores reducirían la posibilidad de un cambio abrupto en el tipo de cambio la semana posterior a las elecciones. La brecha cambiaria, aunque no llegaría al 200% antes de las generales, aumentaría ligeramente a 155/160% con un Milei más moderado. Aunque el MULC seguiría limitado por esta diferencia, la combinación de un feriado importador prolongado y ventas oficiales acentuaría la posición de reservas netas negativas, permitiendo que las 13 jornadas entre el balotaje y el cambio de mando transcurran sin devaluación. A pesar de las reservas netas en -US$ 10.500 millones, el BCRA cuenta con liquidez de US$ 5.500 millones, suficiente para enfrentar ventas intensivas hasta el 10/12. Además, desde una perspectiva política, Massa carecería de incentivos para desempeñar una función perjudicial hacia la próxima administración. A partir del 10/12, anticipan un aumento del tipo de cambio, cuya magnitud dependerá de la brecha cambiaria en ese momento, pero no estiman que sea inferior al 50%.