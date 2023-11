Muerte del hijo de Federico Storani: 9 años de prisión para Torres Lacal

"La primera sensación es de alivio. Algún colega de ustedes me preguntaba si estaba contento. No puedo estar contento, jamás. Por dos razones: nadie me va a devolver la vida ni de Manuel ni de Ángeles. Tampoco me gusta que haya personas que sean privadas de la libertad por una cuestión ideológica", manifestó el exministro del Interior en diálogo con la prensa tras a conocer el veredicto.