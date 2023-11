Rosario y una masiva concentración en apoyo a Massa

image.png El secretario general de Prensa, Edgardo Carmona, explicó los motivos de porqué no votar a Milei.

En esa misma línea sostuvieron que "Si gana Milei, gana la ultra derecha que no duda ni un segundo en prometer represión, liberar genocidas, cercenar el derecho a la libertad de expresión (con agresiones a periodistas como las que se vieron en estos días), que no dudan declarar sin tapujos que para arreglar el país que "les dejan" lo van a hacer con tiranía".

Asimismo, las agrupaciones, partidos y movimientos sociales que se hicieron presente, llamaron a votar por el Ministro de Economía el domingo bajo las consignas: "Sí a la soberanía, sí a la creación de empleo, sí a la democracia, sí a la unidad del campo popular, sí a la justicia social, sí a la independencia".

A través de ese pedido argumentaron: "No a Milei, no a los que prometen liberar genocidas y descargar un ajuste más grave aún que el FMI, no a la represión, ni a quitar derechos ganados con mucha historia por el pueblo argentino".

Sumado a los ya mencionados, por parte de los movimientos sociales, en el acto concurrieron: Eduardo Del Monte de la CCC, Beti Pinay de Pueblos Originarios en lucha, Claudia Fleitas por SOMOS, Sebastián Sánchez de Movimiento desde Abajo, Ornella Spádola de Tu Movimiento.

Con respecto al movimiento obrero, se presentaron: Yamile Baclini por el Sindicato de Municipales, Analia Ratner de La Bancaria y Claudia Indiviglia de la Multisectorial 21 F; los Concejales Mariano Romero, Lisando Cavatorta y Silvana Teisa; las agrupaciones estudiantiles "ALDE" y "MUS". Por último y, por agrupaciones políticas, Roberto Vignolo del PCR, Julio Leiva del Peronismo por la Soberanía, con la conducción de Pepe Berra del Movimiento Evita y Merecedes Meier del Partido del trabajo y el pueblo.

Alzó la voz

Carmona fue uno de los que tomó el micrófono y aprovechó a cuestionar las declaraciones de la diputada nacional de LLA, Lilia Lemoine, sobre que privatizarán los medios de comunicación públicos en caso que el libertario gane las elecciones. A raíz de eso, aseguró que "Ellos desprecian absolutamente la pluralidad, la diversidad, la horizontalidad, el federalismo, entonces los medios públicos son un obstáculo enorme".

Dirigiéndose a todos los que lo acompañaban, expresó: "Ustedes son la política, son los destinatarios de los esfuerzos de los dirigentes, ustedes están hoy acá porque este pueblo tiene una memoria genética, este pueblo no vota eslóganes, este pueblo no vota promesas, este pueblo no vota ilusiones; nuestro pueblo, queridos compañeros y compañeras, vota el domingo, al igual que cada vez que enfrenta las urnas, por la consolidación de este proyecto popular que arrancó con el peronismo. Este pueblo tiene memoria, tiene grabada en cada una de sus células la felicidad, el trabajador, la producción, las vacaciones, el aguinaldo. Este pueblo quiere el domingo recuperar el país que lo hizo feliz".

Por último, el secretario general de Prensa precisó: "No votamos con nostalgia, no votamos con frustración, no votamos porque no tenemos opción; votamos porque amamos a esta fuerza popular que el domingo va a recuperar el país para todos los argentinos; este domingo voy a votar para que mi madre se pueda seguir teniendo su desayuno completo, cuidando a sus nietos y atendiéndose gratis en el hospital público, voy a votar para que sus nietos puedan seguir yendo a la escuela pública, voy a votar para que este domingo tengamos a Massa presidente, para que nuestro país sea independiente y soberano frente a los que lo quieren someter y para continuar por esta gesta por la felicidad de los trabajadores".

