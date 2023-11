Rosario: Ingresaron por un preso internado y asesinaron a un policía

Un dato no menor, aportado por el periodista, Agustín Lago, es que dentro de la patrulla fija se encontraba la hija de Bermúdez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioAlerta%2Fstatus%2F1724746627305406825&partner=&hide_thread=false #Rosario Así mataron a Leoncio Bermúdez, el empleado policial que estaba en el destacamento del Hospital Provincial. Imágenes fuertes @emergenciasAR pic.twitter.com/pUXiwMDJII — Rosario Alerta (@RosarioAlerta) November 15, 2023

Tanto adentro como afuera del Provincial quedaron numerosas varias servidas que, respecto a lo comentado por los vecinos, dijeron haber escuchado entre cinco y diez tiros.

A raíz de lo ocurrido, el oficial fue trasladado en grave estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y minutos después falleció. Mientras que, la enfermera, de unos 50 años, resultó con heridas de bala en las piernas.

En la investigación del hecho intervienen la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación a cargo de Gisela Paolicelli que aún no pudo determinar el motivo.

"ABANDONARON ROSARIO Otro inocente más que se cobra este gobierno cómplice de asesinos, que abandonó Rosario y a los rosarinos a la buena de Dios y que libera delincuentes y persigue policías. Con dolor lamento el asesinato del subinspector Leoncio Bermúdez. La lucha contra el narcotráfico y los sicarios tiene que ser implacable. Y eso es el cambio: la lucha sin cuartel contra estos asesinos hasta que no vean nunca más la luz", fue el mensaje que publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales aprovechando a hacer campaña electoral.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1724757863866732935&partner=&hide_thread=false ABANDONARON ROSARIO

Otro inocente más que se cobra este gobierno cómplice de asesinos, que abandonó Rosario y a los rosarinos a la buena de Dios y que libera delincuentes y persigue policías. Con dolor lamento el asesinato del subinspector Leoncio Bermúdez.



La lucha contra el… pic.twitter.com/PhaBKd2BMO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 15, 2023

Vínculo con el narcotráfico

El recluso internado que buscaban los homicidas es Gabriel Guillermo Lencina, de 29 años, condenado a 22 años de prisión por una serie de violentos crímenes.

Este peligroso sicario estaba en el Provincial por tuberculosis ya que en Piñero no lo podían atender y lo tuvieron que trasladar allí el lunes donde hoy (15/11) le iban a dar el alta.

El joven está detenido desde 2013 y ya pasó por varias unidades de acuerdo a su legajo. Su último destino había sido la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Por su parte, Lencina formó parte de la estructura de Hernán "Lichi" Romero, un traficante de la zona norte de la ciudad.

image.png El preso al que buscaban.

Testigo presencial

En diálogo con el programa radial "El primero de la mañana" perteneciente a LT8 de Rosario, se comunicó Pedro. Él fue un testigo presencial que anoche se acercó a la guardia del Provincial por un problema de faringitis y es por eso que brindó declaraciones al respecto.

"Lo de anoche fue aberrante", sintetizó al respecto y luego recordó el momento: "Me presenté a las 20.45 en la guardia y, tras hacer el trámite en admisión, me informaron que tenía una espera aproximada de dos horas. Ya eran entre las 21.30 y 21.40, cuando me quedé a un costado y me puse a hablar con una señora".

En esa línea continuó: "En eso entraron dos tipos de contextura delgada con barbijos y visera. Entraron como pancho por su casa. Se dirigieron hacia admisión, pero no se anunciaron. Como perdidos pero prepotentes, preguntaron donde estaban los baños y abrieron las puertas vaivén del lugar donde atienden los médicos y ahí empezaron los disparos, y gritos".

Pedro contó que en ese momento de tanta conmoción, salió corriendo hacia el sector por donde ingresan las ambulancias (calle Zeballos). Al llegar ahí, se topó con un médico y rápidamente le dijo: "Doctor, llame a la policía que están a los tiros". "El médico me hizo ingresar a un sector de pediatría. Cuando supuestamente había pasado todo, salí del hospital pero por calle Alem. Di la vuelta por Zeballos y ahí me enteré que había dos sicarios. Según los comentarios de otras personas, uno de los sicarios forcejeó con un policía y le dispararon en la cabeza", relató.

No obstante, Pedro se quejó por la falta de personal de seguridad y apuntó en que "La seguridad preventiva que presta una empresa privada no estaba, porque siempre estaba ahí. Tampoco estaba en el sector por donde ingresan las ambulancias".

"Todos quedamos confundidos, atemorizados. La atención de los médicos es buenísima, pero la seguridad deja mucho que desear. Llevan a los reos porque es un hospital público, pero no se puede continuar sin seguridad preventiva", concluyó.

Consecuencias

Debido a los hechos de violencia comentado anteriormente, las autoridades del nosocomio decidieron cerrar de forma temporaria la guardia del Provincial. O por lo menos hasta tener garantizada la seguridad necesaria para continuar.

"No queremos perder la vida por vocación", manifestó una médica residente.

En base a eso, desde las 9 de este miércoles, el gremio Siprus se encuentra en la puerta del Hospital en búsqueda de respuestas ante estos hechos de violencia.

image.png Así amaneció la guardia del Hospital Provincial.

Por otro lado, y en comunicación con Radiofónica, Jerónimo Ainsuain (SIPRUS), señaló: "Un sistema de salud público del cual estamos orgullosos y del cual todos los días trabajamos para dar lo mejor y entendemos que queremos seguir sosteniendo la atención de lo público pero necesitamos trabajar en otras condiciones, para eso necesitamos un Estado más presente más presupuesto para seguridad, más para la salud y todo lo que requiera que podamos trabajar de otra forma".

"Le exigimos a los gobiernos algún tipo de medida, para poder trabajar en paz y que también lo estén los pacientes", cerró desde inmediaciones del Provincial.

Más contenidos de Urgente24

"La mitad del Banco Central quedará en manos de la oposición"

Victoria Villarruel, estrella de la derecha

Javier Milei a un periodista: "Esto es para la gente, no para vos"

Caso Walter Bento: Bajo la lupa la senadora Fernández Sagasti

El 80% de nuestros votos van a ir a Milei"