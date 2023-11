Dólar oficial: Retoman hoy las devaluaciones diarias controladas

Ello equivale a una devaluación nominal diaria menor al 1%. Así, el dólar oficial minorista subirá $3 este miércoles para cotizar por encima de los $370, con lo cual el dólar ahorro y el dólar turista superarán los $740 (incluidos impuesto PAIS y percepciones). Por su parte, el dólar oficial mayorista pasará de $350 a $353, impactando en el precio de los bienes importados.

dolares.png Desde hoy el Gobierno retoma el ritmo de microdevaluaciones diarias (crawling-peg).

También lo había dicho el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, hace tiempo en su cuenta de X, la exTwitter: "El 23 de octubre el dólar oficial estará en $350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el mercado financiero, la maxi deva no sirve. Y desde 15/11 crawl al 3% mensual".

Como el aumento del precio oficial de la divisa estadounidense será del 3% hasta fin de noviembre, el 30 de noviembre la cotización en el segmento minorista sería de $378, llevando al dólar ahorro y al dólar turista a los $756. En tanto, el precio del dólar oficial mayorista quedaría a fin de mes en torno a los $360.

¿Es sostenible?

Según economistas, un régimen de crawling peg al 3% mensual, con una inflación corriendo a una velocidad varias veces superior, no tiene sentido.

"Dos meses estuvo congelado y no hay reservas, lo usaron de ancla y en la brecha pasaste de 100% pre Paso a 150% hoy, con un máximo de 200% antes de las generales. Y eso que el FMI hizo el desembolso. No se puede sostener porque la inflación fue muy alta y suma presión, no podés anclar un barco en medio de rápidos durante mucho tiempo", explicó el economista Jorge Neyro.

"Está claro que al $350 no lo pueden seguir sosteniendo. Tienen que seguir al crawling. Pero el crawling al 3% no sirve tampoco para nada. La verdad que lo que pase esta semana va a ser irrelevante. Va a depender todo de lo que ocurra después de la elección. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver que va a pasar con el régimen", dijo Sebastián Menescaldi de EcoGo.

"El ajuste por debajo de la inflación luce poco, más cuando el tipo de cambio real se atrasó tanto y se ubica en niveles de 2017. El dólar exportador -por encima de $ 500- incentiva las liquidaciones de exportaciones, pero el tipo de cambio para las importaciones sigue bajo y una brecha del 150% continúa fomentando por demás su demanda", advirtió Matías de Luca, economista de LCG.

