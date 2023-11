Enfrentados: Juan Schiaretti recibe proyectiles desde UxP

mendiguren.jpg

Durante una visita al sector automotriz en Córdoba, el funcionario nacional cuestionó la postura de Schiaretti y lo aisló dentro del universo peronista de Córdoba. “Mi reclamo es a Schiaretti: ‘Decime, Gringo, por favor, vos decís que podés ser prescindente. ¿Así te importan la industria automotriz y la industria de Córdoba? Que gane ese señor que te cierra el Mercosur. Que me lo explique por favor porque no lo entiendo. ¿Da lo mismo tener el Mercosur que no? ¿Eso pensaría (José Manuel) De la Sota , que fue un embajador en Brasil de los que más trabajaron”, dijo De Mendiguren a La Voz.