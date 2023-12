Milei anticipó el fin del cepo y habló de "predolarización"

banco-central-bcra-rem-tasas.jpg Javier Milei dijo respecto al Banco Central que es "partidario de cerrarlo, pero primero hay que sanearlo".

Pese a que no se explayó sobre el tema, Javier Milei deslizó que el escenario económico que deja el DNU 70 " podría definirse como un escenario de predolarización". De la misma manera, habló sobre el Banco Central: " Yo soy partidario de cerrarlo, pero primero hay que sanearlo".

Con respecto a las consecuencias positivas que puede traer la quita del cepo, el Presidente explicó:

Sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica. Pero no podemos abrir el cepo mientras no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto Sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica. Pero no podemos abrir el cepo mientras no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto

El cepo genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que el precio de los bonos es bajo y salta la tasa de interés, que hay un exceso de oferta en el mercado de bienes y cae la actividad El cepo genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que el precio de los bonos es bajo y salta la tasa de interés, que hay un exceso de oferta en el mercado de bienes y cae la actividad

En esa línea, señaló:

Eso genera una caída en la demanda de trabajo, que en condiciones normales generaría desempleo. Pero en la Argentina lo que tenés es salarios bajos. La tasa de desempleo es baja porque los salarios son miserables y un tercio de los trabajadores son pobres. Hoy el trabajo no es un mecanismo que te saque de la pobreza Eso genera una caída en la demanda de trabajo, que en condiciones normales generaría desempleo. Pero en la Argentina lo que tenés es salarios bajos. La tasa de desempleo es baja porque los salarios son miserables y un tercio de los trabajadores son pobres. Hoy el trabajo no es un mecanismo que te saque de la pobreza

