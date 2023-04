Meta: IA y ganancias, la combinación que hizo volar sus acciones

Buenos earnings de $META (Meta Platforms)



EPS: $2.20 vs $2.02

Revenue: $28.65B vs $27.67B



Usuarios diarios activos 2.04B vs 2.01B esperado, Mensuales 2.99B vs 2.99B estimado. Reducen gasto esperado para 2023. Margen operativo del 25% vs 31% YoY



