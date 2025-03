Memecoin de Donald Trump ganó US$ 350 millones: Envidia de Javier Milei

"El proyecto criptográfico de Donald Trump recaudó al menos US$ 350 millones con el lanzamiento de su memecoin, una ganancia inesperada que probablemente alimente las preocupaciones sobre los conflictos de intereses que surgen del token": Oliver Hawkins, Eade Hemingway y Nikou Asgari para Financial Times. En USA, al menos por ahora, no hay Criptogate tal como el que protagoniza Javier Milei en la Argentina, aunque los periodistas especulan sobre problemas futuros, en el marco de otras cuestiones que enojan tanto a periodistas con Trump (la destrucción de la agenda 'woke', del ambientalismo y de Ucrania) como a empresarios (aranceles proteccionistas de USA).