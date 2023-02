Matrixport ve a Bitcoin en US$ 45.000 para fin de diciembre

¿Es una burbuja?

Un artículo de El Cronista, explicaba que: John Griffin, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas, observó un fenómeno inusual: A pesar del desplome de las criptomonedas y otras presiones negativas, bitcoin mantenía su cotización entre los US$ 16.000 y US$ 17.000, rebotando por encima de ese nivel cada vez que rompía el suelo de los US$ 16.000.

Para Griffin, el hecho de que Bitcoin se haya estabilizado en medio de la tormenta del mercado puede sugerir un escenario de manipulación de precios. "Si eres un manipulador de criptomonedas, quieres establecer un suelo bajo el precio de tu moneda", dice el experto en una entrevista con la revista Fortune.

En un período de sentimiento negativo, hemos visto suelos sorprendentemente sólidos bajo Bitcoin En un período de sentimiento negativo, hemos visto suelos sorprendentemente sólidos bajo Bitcoin

Sin embargo, no es la primera vez que el analista expresa su sospecha ante un hecho similar. De hecho, está convencida de que el mercado de criptomonedas está realizando un mecanismo que ya se vio anteriormente.

