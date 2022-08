La sangría del BCRA se toma un descanso gracias al agro

A pesar de esto último, gracias a la reaparición del agro en el Mercado Único y Libre de Cambios -MULC-, el BCRA ya lleva una racha positiva de 7 ruedas, siendo la compra de US$80 millones del miércoles -17 de agosto- la cifra más alta desde junio. No obstante, las compras por US$ 144 millones en los últimos 7 días no bastan para que el saldo acumulado en lo que va de agosto persista en terreno negativo de -US$ 692 millones.

Y es que, según lo relevado por Aurum Valores, las reservas netas del BCRA ya están por debajo por algo menos de US$ 914 millones

En tanto, las reservas brutas de la entidad se recuperaron y siguen superando la barrera de US$ 37.000 millones.

Asimismo, el mercado sigue cauteloso frente a los posibles anuncios del ministro de economía, Sergio Massa. De entre las medidas más relevantes, está el nombramiento sobre el próximo viceministro, siendo Rubinstein el candidato que mejor resuena para ocupar el puesto.

